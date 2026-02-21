Nach langer Social-Media-Pause: Hoenig-Ehefrau gibt Entwarnung

Blankenburg - Heinz Hoenigs (74) Ehefrau Annika (40) meldete sich nach einer langen Social-Media-Pause endlich bei ihren besorgten Followern und Fans zurück.

Annika Kärsten-Hoenig (40) kümmert sich um ihren kranken Ehemann.

Knapp drei Wochen herrschte Funkstille auf dem sonst so aktiven Instagram-Profil von Annika Kärsten-Hoenig. Normalerweise lässt sie ihre Follower beinahe täglich an ihrem Leben teilhaben. Darunter auch Heinz' Kampf zurück in ein normales Leben nach seiner langen und schweren Krankheit.

Daher kein Wunder, dass sich zahlreiche ihrer Fans Sorgen machten, dass keine Instagram-Storys mehr kamen. Dem "Das Boot"-Schauspieler steht nämlich noch eine lebensnotwendige Operation bevor. Ist es hier zu Komplikationen gekommen?

Jetzt gab die 40-Jährige jedoch endlich wieder ein Lebenszeichen von sich. In einem Instagram-Video gibt sie Entwarnung: "Heinzi geht's gut!"

"Ich habe mir einfach mal 'ne kleine Auszeit gegönnt", erklärt sie weiter. Verdient! Die Dreifach-Mama und gelernte Krankenschwester kümmert sich seit Heinz' Erkrankung jeden Tag liebevoll und mit voller Kraft um ihren berühmten Gatten und die gemeinsamen Kinder.

"Es war mir wichtig, dass ich auch mal ein bisschen Zeit für mich nehmen darf", gibt sie zu. In dieser Zeit habe sie "zu neuer Kraft und Stärke gefunden", um voll für ihre Familie da zu sein.