Alles hat seinen "Price": Busenwunder muss Millionen-Villa räumen!

Wie " The Mirror " schreibt, soll es im Vorfeld bereits einen Räumungsbescheid für das etwa 8000 Quadratmeter große Privatanwesen in Horsham gegeben haben.

Wie eine Quelle laut "The Mirror" erfahren haben will, hatte Katie Price derzeit auch wohl keine andere Wahl, als in einen Wohnwagen zu ziehen, während sie nach einer gemeinsamen Mietwohnung für sich und Freund John Joe "JJ" Slater sucht. Vom Umzugs-Plan berichtete bereits "The Sun".

Mit JJ Slater verbrachte sie auch zu Beginn des Jahres einen Urlaub, während sie eigentlich vor Gericht erscheinen sollte. Bereits zum zweiten Mal wurde die Influencerin für insolvent erklärt. Sie soll laut dem "OK! Magazine" mehr als 750.000 Pfund (ca. 872.000 Euro) Steuerschulden haben.

Es kursierten daraufhin Gerüchte, ein Räumungsbescheid sei im Umlauf und an der Tür des Anwesens befestigt. Demnach sollten alle Bewohner das Anwesen bis zum 29. Mai um 10 Uhr verlassen.