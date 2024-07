Als Janine Kunze diese Worte im Netz absetzt, reagiert Tochter Lili sofort

Köln - Janine Kunze (50) hatte in dieser Woche allen Grund zur Freude, denn Töchterchen Lili feierte jüngst ihren 21. Geburtstag. Grund genug für die stolze Mama, einige emotionale Worte abzusetzen.

Janine Kunze (50) ist nicht nur Schauspielerin und Moderatorin, sondern auch Mama von drei Kindern. © Instagram/janinekunzeofficial

Die Schauspielerin meldet sich regelmäßig bei ihren rund 156.000 Instagram-Fans und versorgt ihre Follower dabei auch immer wieder mit niedlichen Familienschnappschüssen.

Am Dienstag hatte Janine jedoch einige ganz besondere Aufnahmen auf ihrem Kanal geteilt! Anlass war der Ehrentag ihrer ältesten Tochter Lili, auf die die einstige "Hausmeister Krause"-Darstellerin nicht stolzer sein könnte.

So hatte die Dreifach-Mama in einem neuen Reel zahlreiche Momentaufnahmen zusammengetragen, auf denen sie an der Seite ihrer "Großen" und weiteren Mitgliedern der fünfköpfigen Familie zu sehen war.

Dazu richtete Janine emotionale Worte an ihr Kind und schrieb unter anderem: "Kein einziges der Bilder in diesem Film wird Deiner wahren Schönheit auch nur im Ansatz gerecht! Du steckst voller Liebe, Wissbegier und Leidenschaft für das Leben und die Menschen."