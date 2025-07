Altnazis gejagt und Ostdeutsche im Film zu Wurst verarbeitet: Die Abenteuer des Dietrich Kuhlbrodt

Der promovierte Jurist im Staatsdienst gab vor der Kamera einen Nazi-Offizier, schlüpfte dann 1989 in die Rolle des Reichspropagandaministers Joseph Goebbels (1897-1945). In den 1960ern und 1970er Jahre verfolgte er hingegen NS-Verbrecher, die in der miefig-spießigen Bundesrepublik wieder ungestraft als Beamte eingesetzt waren, und deckte dabei Euthanasie-Morde auf.

Als der gebürtige Hamburger über Christoph Schliengensiefs (196-2010) ersten "Film Tunguska - Die Kisten sind da" (1984) eine Kritik verfasste, klingelte das Telefon bei Kuhlbrodt. Schliengensief wollte, dass er in seinem zweiten Film "Menu Total" (1985) an der Seite von Helge Schneider (69) mitspielte - und so kam es auch.

Kuhlbrodt arbeitete bis zu seiner Pensionierung 1995 als Staatsanwalt und freut sich über Anfragen junger Filmemacher. © missingFILMs

Kuhlbrodt, mittlerweile 92 Jahre alt, Familienvater, erlebte als Junge den Bombenhagel auf seine Heimatstadt Hamburg, war Hitlerjunge und ist wegen seines Engagements Träger eines antifaschistischen Ordens.

Die Auseinandersetzung mit der Nazivergangenheit war immer Teil seines Lebens, sei es künstlerisch oder als Jurist.

Dabei ist ihm die gesetzlich garantierte Kunstfreiheit immer ein hohes Anliegen, für das es sich zu kämpfen lohnt.

Der Ausbruch aus dem Bürgerlichen nimmt mitunter groteske Züge an, wenn der Hanseat mit der Kodderschnauze in Schlingensiefs Horror-Komödie "Das deutsche Kettensägenmassaker" (1990) Ostdeutsche nach der Wende zu Wurst verarbeitet oder beim Performance-Kollektiv HGich.T in die Rolle des rattigen "Opa 16" schlüpft. Aber es macht einen Heidenspaß!

Im Kino Krokodil ist Kuhlbrodt an diesem Tag nicht mehr gut zu Fuß, aber weiter kokett und der Geist blitzt auf.

Abgrenzung, Provokation, Ablenkung: All das schwingt in dem Filmtitel "Nonkonform", doch wie wichtig sei ihm das gewesen? "Wir saßen da nicht in Gremien. Es hat sich alles so selbst entwickelt", sagt er mit Blick auf die Dreharbeiten.

Auf die Frage, ob er Angst hatte, als er Nazis jagte, antwortet Kuhlbrodt: "Ich bin durch die Erfahrung politisch geworden."

Die erweiterte Neuauflage des autobiografischen "Kuhlbrodtbuch" ist am 15. Juli erschienen. Der Film "Nonkonform" ist kostenlos in der ZDF-Mediathek verfügbar.