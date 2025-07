Jolina Mennen nach Alkohol-Beichte vor großem Meilenstein

Und der Alkoholverzicht mache sich deutlich bemerkbar, verdeutlichte die 32-Jährige. "Ich habe jetzt gerade mal diese Shorts vom letzten Sommer rausgeholt. Die war knalle eng. Ich hab da kaum reingepasst. Schaut Euch das mal an!", erklärte sie, während sie sich in einer deutlich zu großen Hose filmte.

"Ihr wisst: Nächsten Monat knacke ich ein Jahr sober [trocken, Anm. d. Red.] ", berichtete die gebürtige Bremerin ihren mehr als 330.000 Followern sichtlich stolz am Mittwoch in ihrer Instagram-Story.

Seitdem die Transgender-Influencerin keinen Alkohol mehr trinkt, hat sie deutlich abgenommen. © Fotomontage: Instagram/jolinamennen

Die Norddeutsche widmete dem ganzen Thema auch noch einen eigenen Post, den sie am Nachmittag auf ihrem Profil veröffentlichte. Er bestand aus einem zweigeteilten Video, das Jolinas körperliche Veränderung noch einmal deutlich zeigte.

Im ersten Teil des Videos ist sie deutlich korpulenter beim Tanzen auf einer Party zu sehen. Sie trägt dieselben Shorts, die ihr nun deutlich zu groß sind - was sie im zweiten Teil des Videos noch einmal freudestrahlend zeigt.

"Hätte man mir letzten Sommer gesagt, was ich in dem kommenden Jahr alles verändern würde, hätte ich mir selber nicht geglaubt. Mein Leben hat ne 180°-Drehung hingelegt und ich bin so glücklich, stolz und dankbar, wie sich alles verändert hat", jubelte die 32-Jährige in der dazugehörigen Caption.