Am Tag des Konklaves: Guido Cantz glaubt an Rückschritt der katholischen Kirche

Wenn man ihn als Komiker zu dem Thema befrage, dann sage er allerdings etwas anderes: "Dann hoffe ich auf einen Clou: dass Kardinal Woelki in Rom das Rennen macht", sagte Cantz. "Dann hätten die Kölner gleich zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen: Ein Kölner wäre Papst - und Woelki weit weg vom Dom."

Erzbischof Rainer Maria Woelki (68) hat in seinem Heimatbistum stark an Rückhalt verloren, ist aber einer der 133 Kardinäle, die von diesem Mittwoch an in der Sixtinischen Kapelle den neuen Papst wählen.