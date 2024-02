Amazon-Boss verkauft Aktien im Wert von vier Milliarden Dollar! Was hat Bezos mit dem ganzen Geld vor?

Miami - Dass Jeff Bezos (60) zu den Allerreichsten der Allerreichen gehört, ist kein Geheimnis. Normalerweise steckt der Großteil seines Vermögens allerdings in Aktien, Immobilien und andere Investments. Doch nun häuft der Amazon-Gründer Cash ohne Ende an, verkaufte Aktien im Wert von fast vier Milliarden Euro! Die Frage ist nur: Was hat er mit der ganzen Kohle vor?