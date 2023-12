Diese Milliardäre haben 2023 am meisten Kohle gescheffelt!

Tesla-Chef Elon Musk (52) konnte seinen Reichtum laut Forbes im Jahr 2023 dabei mit Abstand am meisten vermehren. Sein Vermögen wuchs um 108,4 Milliarden Dollar an.

Der CEO der Google-Muttergesellschaft "Alphabet", Larry Page (50), gewann 34,4 Milliarden Dollar hinzu und belegt damit den fünften Platz, gefolgt vom spanischen Bekleidungsunternehmer Amancio Ortega (87), der unter anderem durch die Modekette "Zara" 33,2 Milliarden Dollar einheimste.

Auf den Plätzen sieben bis zehn folgen Google-Unternehmer Sergey Brin (50, plus 33 Milliarden Dollar), US-Investor Steve Ballmer (67, plus 32,4 Milliarden Dollar), Oracle-CEO Larry Ellison (79, plus 30,8 Milliarden Dollar) und NVIDIA-CEO Jensen Huang (60, plus 29,8 Milliarden Dollar).