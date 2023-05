Amazon-Gründer will's noch mal wissen: Jeff Bezos hat sich verlobt

Frankreich - Ihr möchte er das zweite Mal in seinem Leben das Jawort geben: Amazon-Gründer und US-Milliardär Jeff Bezos (59) hat sich scheinbar mit seiner Freundin, der Moderatorin Lauren Sanchez (53), verlobt.

Wollen wohl den Bund der Ehe eingehen: Jeff Bezos (59) mit Freundin Lauren Sanchez (r.,53) bei der Weltpremiere der TV-Serie "Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht" in London. © Scott Garfitt/Invision/AP/dpa

Das berichtet das US-Magazin People, welches sich auf eine anonyme Quelle bezieht.

Bereits seit 2019 sind Bezos und Sanchez ein Pärchen.

Das war auch das Jahr, in welchem sich Bezos von seiner damaligen Ehefrau MacKenzie (53) offiziell trennte. Die Scheidung machte letztere zur viertreichsten Frau der Welt.

Aus der Ehe, die insgesamt 25 Jahre andauerte, gingen vier Kinder hervor.

Besonders pikant: Lauren Sanchez war damals die heimliche Affäre von Bezos - und damit der Trennungsgrund für Ex MacKenzie.

Doch das lässt der 59-Jährige nun hinter sich, wagt mit der Moderatorin den zweiten Ehe-Versuch.

Die freudige Nachricht erreichte die Öffentlichkeit, während das Paar zusammen im Süden Frankreichs Urlaub machte.

Am Wochenende wurden die beiden beim gemeinsamen Ausflug fotografiert und besuchten die Premiere des Films "Killers of the Flower Moon" von Apple Original Films beim Cannes Film Festival.