Amerika-Traum geplatzt: Wie geht es jetzt für Nader Jindaoui weiter?

Nader Jindaoui (28) musste seinen Traum von der MLS begraben. © Screenshot/Instagram/naderjindaoui (Bildmontage)

Seine Frau Louisa (25) hatte nämlich Heimweh, wie sie ihren Followern bei TikTok und Co. unter Tränen mitteilte und sich bei ihrem Ehemann entschuldigte.

Für Nader gab es jetzt nur zwei Möglichkeiten: Entweder sich allein in den USA durchbeißen und den Traum vom Profi-Fußball zu ermöglichen, oder mit seiner Familie nach Deutschland zurückkehren.

Er entschied sich für Letzteres und löste seinen Vertrag bei LA Galaxy auf, wobei er bislang nur für deren Farmteam Ventura County FC zum Einsatz gekommen war.

Ob der 28-Jährige den sehnlich erhofften Durchbruch in der amerikanischen Profiliga MLS überhaupt geschafft und dann tatsächlich an der Seite von Ex-Nationalspieler Marco Reus (36) gespielt hätte, ist eine andere Frage.

Mittlerweile sind die Jindaouis wieder in Berlin und Nader muss sich jetzt fragen, wie es weitergeht. "Was ist jetzt mit Fußball?", stellte er bei Instagram in den Raum und gab die Antwort umgehend selbst.