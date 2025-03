Amira Aly wurde wegen ihrer Liebe zu Oli Pocher von anderen Promi-Frauen gehasst

Köln - In ihrem neuen Podcast "Iced Macho Latte" offenbart Amira Aly (32), dass sie von vielen Promi-Frauen gehasst wurde - und das nur aufgrund ihrer Beziehung zu Ex-Mann Oliver Pocher (47).

Amira Aly (32) und Oliver Pocher (47) waren von 2019 bis 2024 miteinander verheiratet. Das Ex-Paar hat zwei gemeinsame Söhne. © Tobias Hase/dpa

Mit ihrer neuen Talk-Partnerin Paula Lambert (50) spricht die gebürtige Österreicherin zu Beginn der Auftaktfolge darüber, wie ihre Podcast-Kollaboration überhaupt zustande gekommen ist. Demnach sei es die Idee ihrer Managerin gewesen, wie Aly gesteht. Sie selbst habe Zweifel gehabt.

"Ich dachte, du willst mit mir vielleicht nichts zu tun haben. In letzter Zeit merke ich öfter, dass Leute sehr gespalten sind, wenn es um mich geht. Und ich dachte, vielleicht findest du mich doof und findest die ganze Geschichte doof", offenbart die Zweifach-Mama.

Wegen ihrer Ehe mit dem Skandal-Comedian habe sie in der Vergangenheit immer wieder mit Vorurteilen und Ablehnung zu kämpfen gehabt. Als Beispiel führt sie Back-Influencerin Sally Özcan an.

Aly erzählt, dass die 36-Jährige zunächst nicht in ihrem Podcast "Hey Amira" auftreten wollte, weil sie es "kacke findet, was mein ehemaliger Partner in der Öffentlichkeit gemacht hat". Später fanden die beiden Frauen dann doch noch zusammen.

Irgendwann habe Sally für sich erkannt, dass sie nicht vorverurteilen dürfe und wollte Amira als eigenständige Person kennenlernen. "Ich fand das cool, dass sie mir das so offen gesagt hat", betont die Pocher-Ex: "Heute verstehen wir uns super."