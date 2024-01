Amira Pocher lässt die Bombe platzen: Das läuft mit Christian Düren!

Zunächst waren es nur innige Kuschelfotos, die den Comedian auf die Palme brachten. Kurz darauf folgten allerdings auch Schnappschüsse, die Amira und Christian bei einer wilden Knutscherei in einem Restaurant in Kapstadt (Südafrika) zeigen.

Oliver Pocher (45) soll seit November 2023 eine Affäre mit Cora Schumacher (47) gehabt haben. © Bildmontage: Henning Kaiser/dpa (2)

"Ist jetzt natürlich für andere Beteiligte in dieser Geschichte nicht schön, so was zu sehen, und bin ich nicht stolz drauf", gibt die Unternehmerin zu. "Da achten WIR jetzt schon gut drauf, dass da so was jetzt so schnell nicht mehr kommt."

Mit "Wir" ist natürlich auch Christian gemeint. Lange laufe die Romanze zwischen ihnen noch nicht. Sie wollen sich aber weiter kennenlernen. "Man muss halt mit Kappe und dann irgendwie mit einem Meter Sicherheitsabstand durch die Stadt schlendern", erklärt Amira.

Einen kleinen Seitenhieb in Richtung Olli kann sich die Beauty im weiteren Verlauf des Geschwister-Talks auch nicht verkneifen. "Für mich sind Schlagzeilen mit 'Vitamin C' übrigens auch nicht so geil", stellt sie klar.

Damit spielt Amira auf die jüngsten Olli-Schlagzeilen an. Cora Schumacher (47) hatte im RTL-Dschungelcamp ausgeplaudert, eine Affäre mit dem Comedian zu haben. "Die andere Partei hat halt das Glück, dass es davon keine Bilder gibt", so die Wahl-Kölnerin.