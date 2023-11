07.11.2023 14:01 834 Nach Sandy-Bombe bei "Die Pochers": Amira Pocher macht ihren Podcast ab sofort mit IHM

Jetzt zieht Amira Pocher nach! Die Ex von Oliver Pocher soll in Zukunft mit einem ganz besonderen Mann in ihrem Podcast "Hey, Amira" sprechen.

Von Maurice Hossinger

Köln - Die Trennungs-Schlammschlacht rund um Oliver Pocher (45) und Amira (31) geht weiter! Nur eine Woche nach dem überraschenden Podcast-Paukenschlag rund um Alessandra Meyer-Wölden (40) zieht nun offenbar Amira nach und holt sich einen anderen Mann an ihre Seite. Ab sofort will Amira Pocher mit Bruder Ibrahim gemeinsame Sache machen und "Hey Amira" aufzeichnen. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Amira Pocher Die Ankündigungen des fünffachen Familienvaters, den Podcast "Die Pochers" künftig mit Ex-Frau Sandy weiterführen zu wollen, schlug ein wie eine Bombe. Jetzt soll es ihm seine Ex und Mutter seiner Söhne allerdings gleichgetan haben! Ihren Podcast "Hey Amira" wird die Moderatorin fortan offenbar mit einem neuen Mann besetzen.

Plaudert die 31-Jährige schon bald öffentlich mit "Glückskeks-Guru" Biyon Kattilathu (39) über ihre Probleme? Nein! Amira Pocher Amira Pocher zündet nächste Eskalationsstufe im Krach mit Olli - Fans außer sich Der freie Platz an ihrer Seite wird künftig von Bruder Ibrahim "Hima" besetzt. Das berichtet BILD am heutigen Dienstag. Brisant: Der 33-Jährige ist ein guter Freund von Olli und soll aktuell offenbar auch beim Comedian wohnen! Amira Pocher offenbar mit brisanter Podcast-Besetzung Noch vor einigen Wochen waren sich Amira und Olli einig, ihren Podcast "Die Pochers" trotz Liebes-Aus weiterführen zu wollen. © -/Podimo/dpa Offiziell bestätigt hat Amira die Gerüchte um ihren neuen Podcast-Partner noch nicht. Auch ihr Bruder, der sich auf Instagram komplett zurückhält, hüllt sich derzeit noch in Schweigen. Schon bald könnte es auf Podimo - wo Olli und Sandy sowie Amira und "Hima" ihre Folgen hochladen - also zu einem echten Podcast-Showdown kommen. Denn während "Hey Amira" jeden Dienstag online geht, lädt der gebürtige Hannoveraner Olli seine neuesten Folgen immer donnerstags hoch. Schaukeln sich die Ex-Partner in Zukunft also mit Statements und Reaktionen rund um ihr Liebes-Aus hoch? Amira Pocher Nach Ollis Seitenhieb: Amira Pocher zieht Konsequenzen Ab dem 14. November soll die gebürtige Österreicherin mit ihrem Bruder auf Sendung gehen. Aufgenommen werden die Folgen dem Bericht zufolge in Amiras neuer Bleibe - in der Olli schon vor Jahren mit Sandy hausierte. Lässt Amira also erst in einer Woche mit Bruder Ibrahim die Bombe platzen und plaudert aus dem Ehe-Nähkästchen?

