"Nicht alles so, wie es scheint": Zweifelt Amira Aly an Beziehung zu Christian Düren?

Köln - Ganz offen hat Amira Aly (33) jetzt über Zweifel an Neu-Partner Christian Düren (35) gesprochen. Bröckelt damit die gern zelebrierte Fassade der Bilderbuch-Beziehung?

Seit rund eineinhalb Jahren gehen Amira Aly (33) und Christian Düren (35) jetzt schon gemeinsam durchs Leben. © Jens Kalaene/dpa

Im Podcast "M wie Marlene" mit Gastgeberin Marlene Lufen (54) hat die gebürtige Österreicherin tiefe Einblicke in ihr Liebesglück mit dem "taff"-Moderator gewährt. Gleichzeitig legte sie dabei aber auch eine tief sitzende Last auf ihrer Seele offen.

Zwar geben sich Amira und Christian nach rund eineinhalbjähriger Romanze noch immer so verliebt wie am ersten Tag. Doch genau diese Perfektion scheint die Ex-Frau von Comedian Oliver Pocher (47) zu belasten.

"Ich warte unbewusst immer auf den großen Knall. Immer auf diese große Desillusion (…). Ich gehe immer davon aus, dass nicht alles ist, wie es scheint", gibt die Wahl-Kölnerin ehrlich zu.

Wie Amira weiter preisgibt, rühre diese tief verwurzelte Angst noch aus ihrer Kindheit. Als sie drei Jahre alt war, verließ ihr Vater die Familie – eine Erfahrung, die sie bis heute prägt. "So ein Papa-Thema ist für ein Mädchen immer krass", erklärt sie unter Tränen.