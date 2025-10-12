"Nicht alles so, wie es scheint": Zweifelt Amira Aly an Beziehung zu Christian Düren?
Köln - Ganz offen hat Amira Aly (33) jetzt über Zweifel an Neu-Partner Christian Düren (35) gesprochen. Bröckelt damit die gern zelebrierte Fassade der Bilderbuch-Beziehung?
Im Podcast "M wie Marlene" mit Gastgeberin Marlene Lufen (54) hat die gebürtige Österreicherin tiefe Einblicke in ihr Liebesglück mit dem "taff"-Moderator gewährt. Gleichzeitig legte sie dabei aber auch eine tief sitzende Last auf ihrer Seele offen.
Zwar geben sich Amira und Christian nach rund eineinhalbjähriger Romanze noch immer so verliebt wie am ersten Tag. Doch genau diese Perfektion scheint die Ex-Frau von Comedian Oliver Pocher (47) zu belasten.
"Ich warte unbewusst immer auf den großen Knall. Immer auf diese große Desillusion (…). Ich gehe immer davon aus, dass nicht alles ist, wie es scheint", gibt die Wahl-Kölnerin ehrlich zu.
Wie Amira weiter preisgibt, rühre diese tief verwurzelte Angst noch aus ihrer Kindheit. Als sie drei Jahre alt war, verließ ihr Vater die Familie – eine Erfahrung, die sie bis heute prägt. "So ein Papa-Thema ist für ein Mädchen immer krass", erklärt sie unter Tränen.
Amira Aly über Alltag mit Christian Düren: "Total schwierige Situation!"
Vor einigen Jahren traf die Zweifach-Mama ihren Papa dann in Ägypten wieder - nach 23 Jahren. Und wer hat das alles möglich gemacht? Ex-Mann Olli! Er habe ihr geraten, sich in den Flieger zu setzen und so für das wohl emotionalste Erlebnis ihres Lebens gesorgt.
Die Zukunft mit Christian scheint trotz all der Bedenken vielversprechend. Auf die Frage von Marlene, ob sie sich vorstellen könne, dass ihre Familie nach den zwei Söhnen mit Pocher noch größer werde, antwortet Amira optimistisch.
Laut der ehemaligen "Prominent"-Moderatorin hege ihr Partner einen großen Kinderwunsch. Einen konkreten Zeitpunkt für eine dritte Schwangerschaft gibt es aber noch nicht. Bis es so weit ist, genießt es Amira vorerst weiterhin, dass Düren ihr "jeden Morgen Kaffee ans Bett" bringt.
Erst vor wenigen Wochen ist das Paar in ein nach Alys Wünschen und Plänen gebautes Traumhaus gezogen. Dennoch führen die beiden aufgrund von Christians ProSieben-Job in München derzeit eine Fernbeziehung. Für die 33-Jährige ebenfalls eine "total schwierige Situation".
