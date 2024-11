Amira platzt der Kragen: Peinlich-Zoff zwischen Oli und Christian trifft ihren Sohn!

An einen harmonischen Patchwork-Familientisch mit Kerzen und Kuchen scheint die "Prominent"-Moderatorin aber nicht zu glauben. "Sollte es nicht machbar sein, dass mein Partner dabei sein kann, dann muss ich das halt einfach aufteilen", stellt Amira klar.

"Ich würde euch gerne an einem Tisch sehen. Du, Christian und Oli stoßt an und lacht einfach mal, Schwamm drüber", äußert ihr Bruder seinen frommen Wunsch. Seine Talk-Partnerin antwortet: "Mir musst du das nicht sagen."

Bereits am 11. November wartet nämlich schon die nächste Herausforderung: der fünfte Geburtstag ihres ältesten Sohnes. Wie gefeiert wird, ist bis dato unklar. "Das wird sich noch herausstellen. Das ist natürlich kein einfaches Thema", betont Amira.

In der aktuellen Folge ihres Podcasts "Liebes Leben" spricht die Unternehmerin mit ihrem Bruder Hima Aly (33) nun über die Herausforderungen, die das Patchwork-Leben seitdem an sie stellt.

Seit Anfang des Jahres ist die Österreicherin bereits mit dem "taff"-Moderator liiert. Öffentlich gemacht haben die beiden ihre Liebe zueinander jedoch erst im Juni - mit einem gemeinsamen Auftritt auf der Fashion Week in Berlin.

Ihr neues Liebesglück hat die Mutter zweier Söhne in "taff"-Moderator Christian Düren (34) gefunden. © Jens Kalaene/dpa

Was folgt, ist eine deutliche Ansage in Richtung ihres Ex-Gatten. Es sei "irgendwann mal an der Zeit, die Dinge anzunehmen, wie sie sind". Ihr neuer Partner sei "ja auch kein Irgendjemand, sondern ein fester Bestandteil meines Lebens und dem meiner Kinder".

Zudem merkt die 32-Jährige an, dass ihr Sohn sich selbst wünschen würde, dass Christian bei der Party dabei ist. "Meine Wunschvorstellung wäre natürlich, dass alles klappt", hält Amira fest.

Während Oli wohl noch immer mit dem Status quo zu hadern scheint, richtet die Zweifach-Mama den Blick längst nach vorne auf die kommenden Geburtstage und Familienfeste: "Da sollte man langsam mal irgendeinen Weg finden …!"

Sie selbst komme schließlich auch mit jedem Umfeld gut klar. "Ich bin immer freundlich […] und helfe, wie ich kann. Schön wäre es, wenn andere das auch endlich mal hinkriegen könnten", so ihre deutliche Botschaft an Miesepeter Oli.

Amiras größte Hoffnung ist und bleibt, dass es "bald mal harmonisch wird".