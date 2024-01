Während Amira Pocher mit Christian Düren turtelt: Diese Promi-Dame springt ihr jetzt zur Seite

Köln - Mit Unterstützung von IHR dürfte Amira Pocher (31) mitten im Rosenkrieg mit Ex Olli (45) wohl bestimmt nicht gerechnet haben. Ein gefundenes Fressen für den Vater ihrer beiden Kinder?

Die einstige "Das Sommerhaus der Stars"-Kandidatin sprang der Wahl-Kölnerin nun zur Seite, verteidigte das Techtelmechtel und leistete sich gleichzeitig noch einen fiesen Seitenhieb gegen Ex Olli.

Sieben Jahre waren Amira und Oliver Pocher zusammen. Von einem möglichen Karrieresprungbrett keine Spur. © Tobias Hase/dpa

"Und diese Streiterei... Er hat ja gedacht, sie wär nur auf Fame aus. Ich meine, Fame kann nie so wichtig sein, dass man dafür Olli Pocher in Kauf nimmt." Der sitzt!

Ein Lied davon, Olli Pocher in Kauf zu nehmen, kann aktuell auch "Dschungelcamp"-Teilnehmerin Cora Schumacher (47) singen. Derzeit hockt die Ex von Ralf Schumacher (48) im australischen Busch, plauderte erst kürzlich sogar offen darüber in den fünffachen Papa verknallt zu sein.

Dessen Reaktion? Weniger feinfühlig - vielmehr verletzend. "Cora Schumacher erzählt ja aktuell, dass ich sie f***e", platzte es aus dem Blondschopf während einem seiner Tourauftritte in Hannover heraus.

Ist Olli auch nach einem guten halben Jahr nach der Trennung von Amira noch immer nicht ganz über seine zweite Ehefrau hinweg? Seine jüngsten Aussagen lassen es mehr als je zuvor vermuten.