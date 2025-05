29.05.2025 09:33 616 Amira Aly plaudert aus Nähkästchen: Hier will sie sich ein neues Leben aufbauen

Anfang August will Moderatorin Amira Aly gemeinsam mit ihren Kindern und taff-Moderator Christian Düren in ihr neues Haus in Köln einziehen.

Von Jonas Reihl

Köln - TV-Moderatorin Amira Aly (32) ist aktuell voll und ganz mit dem Bau ihres Traumhauses in Köln beschäftigt. Schon in wenigen Monaten will sie einziehen. Alles in Kürze Amira Aly baut Traumhaus in Köln.

Einzug mit Kindern und neuem Partner Christian Düren.

Haus hat begrüntes Dach und Fitnessraum.

Amira überlässt Design Christian, aber holt sich Rat ein.

Christian unterstützt Amira in der anstrengenden Zeit. Mehr anzeigen Mit dem Einzug in ihr neues Traumhaus will Amira Aly (32) endgültig mit der Ehe mit Oliver Pocher (47) abschließen. © Henning Kaiser/dpa Derzeit lebt die 32-Jährige noch immer in der Miet-Villa, in der einst schon Ex-Mann Oliver Pocher (47) mit Sandy Meyer-Wölden (42) gewohnt hat. Mit ihrem neuen Heim will Amira jetzt endgültig mit der Ehe zu dem Comedian abschließen. Denn: Gemeinsam mit ihr ziehen nicht nur die beiden Kinder von Amira und Olli in das neue Haus, sondern auch ihr neuer Partner Christian Düren (34). Das hatte die Moderatorin bereits im vergangenen Dezember angekündigt. Amira Aly Amira Aly rechnet mit Oliver Pocher ab: "Hatte keine Wahl" Spätestens Anfang August soll es bereits losgehen, verrät die 32-Jährige nun gegenüber der BILD - auch, wenn bis dahin noch einiges zu tun ist: "Der Außenputz ist fertig. Der Boden wird nächste Woche verlegt. Es wird noch gestrichen und die Terrassen gemacht." Sobald alle Arbeiten erledigt sind, dürfen sich Amira, Christian und die beiden Kids dann auf einen Wohntraum auf zwei Etagen mit begrüntem Dach, hohen Decken und ganz viel Licht freuen - Fitnessraum und begehbarer Kleiderschrank inklusive! Insbesondere auf Letzteres freue sie sich sehr, meint die 32-Jährige. Amira Aly schwärmt von Freund Christian Düren: "Nimmt mir viel Arbeit ab!" Im Sommer 2024 haben Amira und Christian Düren (34) ihre Beziehung öffentlich gemacht. © Jens Kalaene/dpa Design und Gestaltung der Räume liegen dabei komplett in der Hand der Österreicherin, der taff-Moderator mischt sich hingegen nicht ein. Trotzdem habe er immer ein offenes Ohr für sie, beteuert Amira: "Ich frage ihn immer um Rat, weil er einen sehr, sehr guten Geschmack hat." Zumal der 34-Jährige ihr während der anstrengenden Zeit viel Halt geben würde, schwärmt die Pocher-Ex über ihren neuen Partner: "Er nimmt mir viel Arbeit ab. Ich bin sehr dankbar dafür." Amira Aly "Sehr viel selbst verletzt": Amira Aly spricht über ihre dunkelsten Stunden Dabei hilft auch, dass sich die beiden wunderbar ergänzen würden, berichtet Amira: "Christian ist eher der Kopf-, ich bin der Bauchmensch."

Titelfoto: Henning Kaiser/dpa