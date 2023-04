"Schönste Fußballerin der Welt" zu Besuch in Hamburg

Hamburg/Zürich – Die wohl schönste Profifußballerin, Ana Maria Marković (23), scheint ihre sportliche Zwangspause für Städte-Trips zu nutzen. Am Dienstag hat die Sportlerin Hamburg besucht und sich klassisch auch einen Fisch-Snack gegönnt.

Am Mittwoch hatte es sie jedenfalls direkt nach Mailand verschlagen, wo sie sich neben dem Dom auch das Champions-League-Spiel gegen Neapel (1:0) anschaute.

In welche Städte die verletzte Sportlerin ihre Gehilfen als Nächstes führen soll, fragte sie ihre Fans mit ihrem Hamburg-Posting.

Natürlich war die 23-Jährige nur in Begleitung ihrer "neuen besten Freunde", wie sie ihre Krücken liebevoll bezeichnet, unterwegs.

Die Fußballerin des Grasshopper Club Zürich erwischte bestes Wetter in der Hansestadt und konnte bei strahlendem Sonnenschein an der Elbe unterwegs sein. Auch eine große Portion Shrimps im Backteig durften bei ihrem Touri-Trip nicht fehlen.

Etwa 2,8 Millionen Follower versorgt die kroatische Nationalspielerin regelmäßig mit privaten und sportlichen Inhalten auf ihrem Instagram-Kanal . Zuletzt hat sie sich strahlend am Hamburger Hafen fotografieren lassen.

Ana Maria Marković mit ihren treusten Begleitern. © Screenshot Instagram/Ana Maria Markovic

Ana Maria Marković hatte sich im März dieses Jahres bei einem Spiel schwer am Knie verletzt. Wie TAG24 berichtete, hatte das die Profifußballerin schwer getroffen. Inzwischen wurde sie operiert und hat mit der Reha begonnen.

Auf Instagram teilte sie vor Kurzem ein Video mit ihren Followern, in dem sie zeigt, welche Fortschritte sie in den letzten Wochen bereits gemacht hat.

"Ich finde es sehr interessant, den gesamten Reha-Prozess zu verfolgen und freue mich darauf, euch am Ende des Monats zu zeigen, was ich erreicht habe." Mit diesen Worten macht die Nationalspielerin ihren Fans Hoffnung auf ein Comeback.

Ana will ihre Anhänger auch weiter an ihrem Genesungsprozess teilhaben lassen und Einblicke in ihr Aufbautraining gewähren: "Ich möchte, dass ihr alle wisst, dass ich sehr fokussiert und positiv bin und dass ich mich wirklich freue, euch alle auf meiner Reise mitzunehmen."