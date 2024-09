Andreas Gabalier geht auch 2025 wieder auf Tour: Wird Dresden dabei sein?

Dresden - Jetzt ist es offiziell! Andreas Gabalier (39) wird auch im kommenden Jahr wieder in Dresden auftreten.

Volks-Rock’n‘Roller Andreas Gabalier (39) ist auch im Jahr 2025 wieder in Dresden am Start. © Eric Münch

Nach Veranstalter-Angaben ist eine neue Tour mit dem Titel "Ein Hulapalu auf uns!" geplant.

Dazu erklärt der Sänger aus der Steiermark: "Ich gebe live alles für meine Fans! Weil es sich lohnt - für die Liebe, Freude und unbeschreiblichen Momente, die ich allerorts zurückbekomme. Ein absolut einzigartiges Geschenk!"

Für den Sommer sind drei Auftritte angesetzt - so auch in Dresden am 28. Juni im Rudolf-Harbig-Stadion.

Dort hatte der 39-Jährige zuletzt im vergangenen Juni dem Publikum mächtig eingeheizt. Auf selbiges dürften sich Fans wohl auch im kommenden Jahr freuen.