Angebliche Tochter von Freddie Mercury mit 45 Jahren gestorben: Das war Bibis Todesursache

London (Großbritannien) - Mehr als drei Jahrzehnte nach dem Tod des Queen-Frontmanns Freddie Mercury (†45) sorgte die Enthüllung um ein angeblich uneheliches Kind des Sängers 2025 für weltweites Aufsehen. Nun ist Bibi (†45), die mögliche Tochter der weltweiten Berühmtheit, an Rückenmarkkrebs verstorben.

Die Autorin Lesley-Ann Jones (69) veröffentlichte "Love, Freddie" im September 2025 und sorgte damit für ordentlich Gesprächsstoff. © Fotomontage/Instagram/lajwriter

Das angebliche Kind, das aus Gründen der Privatsphäre stets nur unter dem Namen "B" oder dem Spitznamen "Bibi" bekannt war, habe über Jahre hinweg gegen ein sogenanntes "Chordom" angekämpft - einen extrem seltenen und bösartigen Knochentumor.

Nun teilte ihr Ehemann dem Newsportal Daily Mail mit, dass sie "friedlich nach einem langen Kampf" gestorben sei. Sie hinterlasse mit ihrem Ableben zwei Söhne im Grundschulalter.

Bekannt wurde die angebliche Tochter der Rock-Legende vergangenen Sommer durch die Musik-Journalistin Lesley-Ann Jones (69) und ihre veröffentlichte Biografie "Love, Freddie".



Freddie Mercury könne Mitte der 1970er-Jahre heimlich Vater eines Kindes geworden sein, spekulierte die Autorin damals in ihrem Werk. Der Sänger habe demnach aus einer Affäre heraus eine Tochter bekommen, deren Existenz er streng geschützt habe.

Mercury soll seinen Nachwuchs liebevoll "Bibi", "Trésor" und sein "kleines Fröschchen" genannt haben, berichtete das Nachrichtenportal.