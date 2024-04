Jolie vs. Pitt: Wollte der Schauspieler seinen Missbrauch bewusst vertuschen?

US-Schauspielerin Angelina Jolie (48) will den Forderungen ihres Ex-Mannes Brad Pitt (60) nicht nachkommen. (Archivbild) © Sebastian Kahnert/dpa

Seit ihrer Trennung vor über acht Jahren streiten sich Hollywood-Stars Angelina Jolie und Brad Pitt um die gemeinsamen Kinder und das Weingut Miraval in Frankreich.

Nachdem Jolie angeblich ohne Pitts Zustimmung ihre Anteile des Châteaus verkauft hat, verklagte dieser seine Ex-Frau - und bekam eine Gegenklage. Der endlose Rechtsstreit begann.

Während sich die Streitigkeiten um ihre minderjährigen Kinder Berichten zufolge nach über sieben Jahren dem Ende nähern sollen, bekam der andere Konflikt erneut Zündstoff.

Wie Page Six berichtete, soll sich Jolie weigern, alle NDAs ("non disclosure agreement", deutsch: Geheimhaltungsvereinbarung) gegenüber Pitt offenzulegen. Die Anwälte des 60-Jährigen hatten dies in Dokumenten gefordert, die sie Anfang des Monats beim LA Superior Court eingereicht haben.

Die Rede ist von Verträgen, "die Jolies Vergütungen oder die Zahlungen von ihr an Dritte beinhalten". Jolies Anwälte behaupten allerdings, der Antrag sei "teuer", "verschwenderisch", "unvernünftig" – und sogar "missbräuchlich".