"Das Leben hat mich ein wenig zerbrochen": Angelina Jolie blickt auf schwere Zeit zurück

USA - Vor über zehn Jahren ließ sich Angelina Jolie (51) von Schauspieler Brad Pitt (62) scheiden. Seitdem ist die Oscar-Preisträgerin keine neue Beziehung mehr eingegangen.

Angelina Jolie (51) hatte seit ihrer Scheidung weder ein Date noch eine Beziehung. © Scott A Garfitt/Invision/dpa

In einem Interview mit Yahoo Entertainment sprach sie darüber, wie es dazu gekommen ist und gleichzeitig über ihren kommenden Film "Couture" und ihre Rolle darin.

In dem Film verkörpert sie die Filmemacherin Maxine Walker, die in Paris einen neuen Partner kennenlernt - ausgerechnet zu der Zeit, als bei ihr Brustkrebs diagnostiziert wird.

Mit diesem Thema ist die Schauspielerin leider bestens vertraut, denn ihre Mutter verstarb 2007 an den Folgen von Eierstock- und Brustkrebs.

Dieses Schicksal brachte die 51-Jährige dazu, ihre Einstellung zu ihrem Privatleben zu überdenken.

"Ich hatte seit meiner Scheidung vor zehn Jahren weder ein Date noch eine Beziehung", so Jolie.

Stattdessen habe sie sich ganz auf ihre sechs Kinder und ihre Familie konzentriert. Einen neuen Partner zu finden, habe für sie keine zentrale Rolle im Leben gespielt.