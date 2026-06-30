"Das Leben hat mich ein wenig zerbrochen": Angelina Jolie blickt auf schwere Zeit zurück
USA - Vor über zehn Jahren ließ sich Angelina Jolie (51) von Schauspieler Brad Pitt (62) scheiden. Seitdem ist die Oscar-Preisträgerin keine neue Beziehung mehr eingegangen.
In einem Interview mit Yahoo Entertainment sprach sie darüber, wie es dazu gekommen ist und gleichzeitig über ihren kommenden Film "Couture" und ihre Rolle darin.
In dem Film verkörpert sie die Filmemacherin Maxine Walker, die in Paris einen neuen Partner kennenlernt - ausgerechnet zu der Zeit, als bei ihr Brustkrebs diagnostiziert wird.
Mit diesem Thema ist die Schauspielerin leider bestens vertraut, denn ihre Mutter verstarb 2007 an den Folgen von Eierstock- und Brustkrebs.
Dieses Schicksal brachte die 51-Jährige dazu, ihre Einstellung zu ihrem Privatleben zu überdenken.
"Ich hatte seit meiner Scheidung vor zehn Jahren weder ein Date noch eine Beziehung", so Jolie.
Stattdessen habe sie sich ganz auf ihre sechs Kinder und ihre Familie konzentriert. Einen neuen Partner zu finden, habe für sie keine zentrale Rolle im Leben gespielt.
Angelina Jolie möchte zu ihrem alten Selbst zurückfinden
Um Maxine Walker verkörpern zu können, musste sie ihre Sichtweise jedoch ändern: "Es hat einen Moment gedauert, bis ich mir gesagt habe: 'Sie kann ihre Tochter lieben und sich ihr vollkommen widmen - und gleichzeitig als Frau auch das Bedürfnis nach einer Partnerschaft haben und diese Liebe annehmen.'"
Sie gestand, dass das Leben sie wohl "ein wenig zerbrochen" habe und sie wieder anfangen müsse, zu leben und frei zu sein. Schon vor geraumer Zeit hätten ihre drei Töchter sie dazu ermutigt, ihr eigenes Leben wieder stärker in den Mittelpunkt zu rücken.
"Sie sprechen mit mir als junge Frauen, und ich sehe, was ich mir für sie wünsche. Ich sehe, was sie auf keinen Fall verlieren sollen und woran sie festhalten sollten. Und auf gewisse Weise erinnert mich das daran, was ich selbst vielleicht verloren habe", so die Schauspielerin.
Ihre Töchter würden ihr dabei helfen, wieder zu ihrem alten Selbst zurückzufinden.
Titelfoto: Scott A Garfitt/Invision/dpa