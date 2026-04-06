Fans sprachlos: Video von Angelina Jolies Tochter geht viral
Los Angeles (USA) - Sie ist das Ebenbild ihrer berühmten Mutter: Mit ihrem aktuellen Auftritt in einem Musikvideo lässt Angelina Jolies (50) Tochter Shiloh (19) das Netz staunen.
Ein kleiner Ausschnitt aus dem Video zur Single "What's a girl to do" der südkoreanischen Sängerin Dayoung (26) genügt, um die verblüffende Ähnlichkeit von Mama und Tochter Jolie zu bemerken.
In einem Teaser zu dem K-Pop-Song, der am Dienstag (7. April) erscheinen soll, ist die 19-Jährige in einer kurzen Sequenz zu sehen - mit geflochtenen Haaren, lässigem Gesichtsausdruck und markantem Schmollmund, dem typischen Markenzeichen ihrer erfolgreichen Mutter.
Innerhalb kürzester Zeit löste Shilohs eindrucksvoller Auftritt in dem Clip eine regelrechte Flut an Reaktionen im Netz aus.
"Sie sieht genauso aus wie ihre Mutter, oh mein Gott", kommentierte etwa eine Userin unter dem YouTube-Video und erntete Zustimmung von zahlreichen anderen Nutzern, die ihr begeistert beipflichteten: "Sie sehen sich einfach so ähnlich."
Shiloh sei eine wahre "Schönheit" und ihrer Mutter wie aus dem Gesicht geschnitten: "Eine wunderschöne, hinreißende Frau", so der einhellige Tenor.
Shiloh Jolie hat Nachnamen ihres Vaters Brad Pitt abgelegt
Die Nachwuchs-Schauspielerin ist die älteste leibliche Tochter von Angelina Jolie und Brad Pitt (62). Das einstige Hollywood-Traumpaar hat insgesamt sechs gemeinsame Kinder, drei davon sind adoptiert.
"Brangelina" waren im Jahr 2004 während ihres gemeinsamen Filmprojekts "Mr. & Mrs. Smith" zusammengekommen und hatten sich zehn Jahre später das Jawort gegeben. 2016 folgte die Trennung, inklusive jahrelanger Streitigkeiten.
Den Namen ihres berühmten Vaters hat Shiloh mittlerweile abgelegt. Im Jahr 2024 ließ die damals gerade 18-Jährige ihren Nachnamen offiziell von Jolie-Pitt zu Jolie ändern.
Inzwischen nutzt die begeisterte Tänzerin einen Künstlernamen und nennt sich schlicht "Shi Joli".
Titelfoto: JC Olivera / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP