Fans sprachlos: Video von Angelina Jolies Tochter geht viral

Los Angeles (USA) - Sie ist das Ebenbild ihrer berühmten Mutter: Mit ihrem aktuellen Auftritt in einem Musikvideo lässt Angelina Jolies (50) Tochter Shiloh (19) das Netz staunen.

Shiloh Jolie (heute 19) im Jahr 2021. © JC Olivera / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Ein kleiner Ausschnitt aus dem Video zur Single "What's a girl to do" der südkoreanischen Sängerin Dayoung (26) genügt, um die verblüffende Ähnlichkeit von Mama und Tochter Jolie zu bemerken.

In einem Teaser zu dem K-Pop-Song, der am Dienstag (7. April) erscheinen soll, ist die 19-Jährige in einer kurzen Sequenz zu sehen - mit geflochtenen Haaren, lässigem Gesichtsausdruck und markantem Schmollmund, dem typischen Markenzeichen ihrer erfolgreichen Mutter.

Innerhalb kürzester Zeit löste Shilohs eindrucksvoller Auftritt in dem Clip eine regelrechte Flut an Reaktionen im Netz aus.

"Sie sieht genauso aus wie ihre Mutter, oh mein Gott", kommentierte etwa eine Userin unter dem YouTube-Video und erntete Zustimmung von zahlreichen anderen Nutzern, die ihr begeistert beipflichteten: "Sie sehen sich einfach so ähnlich."

Shiloh sei eine wahre "Schönheit" und ihrer Mutter wie aus dem Gesicht geschnitten: "Eine wunderschöne, hinreißende Frau", so der einhellige Tenor.