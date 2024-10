Gemeinsame Nächte im Hotel: Angelina Jolie soll an diesen Rapper vergeben sein!

London - Kann Angelina Jolie (49) nach dem den Rosenkrieg mit Ex-Mann Brad Pitt (60) endlich wieder nach vorn schauen? Laut einem aktuellen Bericht der Sun soll die "Maleficent"-Darstellerin einen neuen Mann an ihrer Seite haben!

Das Londoner Filmfestival besuchten die beiden jedoch getrennt, um am Abend dann aber doch wieder zu zweit ein romantisches Dinner im exklusiven "Soho House" zu genießen.

Am Freitag, nur wenige Stunden vor der Premiere des Films, soll Akala in einem von Jolies Autos aus dem Hotel "geschmuggelt" worden sein.

Am Mittwoch gegen 20 Uhr sei die Schauspielerin im Hotel angekommen, zwei Stunden später habe sich ihr vermeintlich neuer Lover dazugesellt. "Sie verbrachten die Nacht von Mittwoch auf Donnerstag zusammen im Hotel und verließen es nicht", so die Quelle.

Wie ein Insider erfahren haben will, soll das Paar vor der Premiere von Jolies neuem Film "Maria" ganze zwei Nächte im Londoner Nobelhotel "Corinthia" verbracht haben.

Ist Rapper Akala (40) Jolies neuer Freund? © Screenshot/Instagram/akalamusic

Tatsächlich ist es nicht das erste Mal, dass Jolie und der Rapper gemeinsam gesichtet wurden. Die Gerüchteküche brodelt bereits seit geraumer Zeit. Im Mai 2024 soll Akala mit Jolie und ihren beiden Töchtern Zahara (19) und Shiloh (18) das Calabash Literary Festival in Jamaika besucht haben.

Zuletzt begleitete der 40-Jährige die Schauspielerin im September zu einer Party in ihrem Kunstatelier in New York City, wie Bilder zeigen. Dabei soll das Paar sehr vertraut miteinander gewirkt haben.

Offiziell bestätigt haben beide ihre Beziehung noch nicht. Es scheint jedoch, dass Jolie derzeit ziemlich glücklich ist und ihre Vergangenheit mit Brad Pitt so langsam hinter sich lässt.