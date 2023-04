In sexy roten Dessous: Angelina Kirsch sorgt für Nippelblitzer!

Angelina Kirsch (34) zeigt sich in heißen roten Dessous. © Instagram/Screenshot/Angelina Kirsch

Die Blondine zeigte sich ihren rund 200.000 Followern nun ratlos vor ihrem Kleiderschrank bei der Suche nach einem passenden Outfit - allerdings sieht sie dabei super heiß aus!

"Voller Schrank, aber ich hab einfach nichts zum Anziehen. Wer kennt's?", wollte sie von ihren Fans auf Instagram und erklärte: "Ich gehe mich dann immer erstmal schminken und mache meine Haare, in der Hoffnung, dass mir dann doch noch eine zündende Idee kommt."

Dazu teilte sie ein Foto, auf dem sie in sexy roten Dessous posiert. Die 34-Jährige hat sich in einen Spitzen-BH und eine High-Waist-Panties geworfen, die perfekt zu ihrem roten Lippenstift passen. Mit fragender Miene schaut sie in die Kamera.

Doch das ist nicht alles: Der durchsichtige Stoff des BHs sorgt zudem für einen Nippelblitzer!

Das Model scheint davon nichts bemerkt zu haben. Schließlich ist sie doch noch fündig geworfen, wie sie verriet: "Keine Sorge, ich habe dann nach 45 Minuten ein Outfit gefunden: Es ist mal wieder das aktuelle Lieblingsoutfit geworden (Jeans und roter Pulli)."