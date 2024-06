Angst um Ian McKellen: Schauspieler stürzt von Bühne

London - Schlimmer Unfall: Der Schauspieler Ian McKellen (85) wurde am gestrigen Montag ins Krankenhaus eingeliefert, nachdem er während einer Theateraufführung von der Bühne gestürzt war.

Schauspiellegende Ian McKellen (85) stürzte am Montag von einer Theaterbühne in London. © Yui Mok/PA Wire/dpa

Die Schauspiellegende spielt derzeit die Hauptrolle in "Players Kings" am Noël Coward Theatre in London.

Während einer Kampfszene habe er den Halt verloren und sei von der Bühne gestürzt, berichtet The Sun.

Als das Personal zu Hilfe eilte, hörte man den 85-Jährigen vor Schmerzen schreien. Daraufhin wurde die Show abgebrochen und das Gebäude evakuiert.

"Nach einem Scan versicherte uns das brillante Team des NHS (National Health Service), dass er sich schnell und vollständig erholen würde und dass Ian guter Dinge sei. (...) Die Produktion hat beschlossen, die Vorstellung am Dienstag, dem 18. Juni abzusagen, damit Ian sich ausruhen kann", so ein Sprecher des Theaters.