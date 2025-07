Internet-Star Gronkh schockt mit Erinnerungen an seine Kindheit: "Man wurde öfter mal verprügelt"

Köln - Mit seiner ruhigen Art und unzähligen Gaming-Streams hat sich Gronkh (bürgerlich: Erik Range, 48) in den vergangenen 15 Jahren zu einem der absoluten Superstars der deutschen YouTube -Szene gemausert. Zuletzt hat der Wahl- Kölner aber mit einem krassen Geständnis überrascht, das so gar nichts mit Videospielen zu tun hat.

Vor wenigen Tagen hat YouTube-Star Gronkh (Erik Range, 48) während eines "Let's Plays" verraten, dass er in der Kindheit von seinem Vater geschlagen wurde. © Instagram/gronkh (Screenshot)

Eigentlich hält sich Gronkh in der Öffentlichkeit bedeckt, wenn es um sein Leben abseits des Internets geht. Ab und an liefert der 48-Jährige seinen Fans aber dann doch einen persönlichen Einblick in sein Privatleben - so auch jetzt.

Als er vor wenigen Tagen das Point-and-Click-Adventure "Mindlock - The Apartment" auf seinem YouTube-Kanal streamte, in dem es unter anderem um das schwierige Verhältnis des Protagonisten zu seinem Vater geht, fühlte sich Gronkh nämlich plötzlich an seine eigene Kindheit erinnert.

"Ich bin Scheidungskind. Lange Geschichte", erzählt der Streaming-Star während des Videos. Er sei nach der Trennung seiner Eltern gemeinsam mit seinem älteren Bruder bei seiner Mama aufgewachsen - auch, weil das Verhältnis zu seinem Papa damals schon schwierig war.

"Mein Vater, sagen wir so, war nicht der beste Vater der Welt", erinnert sich der gebürtige Braunschweiger und ergänzt: "Er hatte wahrscheinlich auch seine eigenen Probleme, hat aber viel an uns Kindern ausgelassen."

Dann kommt er ins Zögern, ehe er ausführt, was genau vorgefallen ist: "Schläge gab's halt auch, ne? Was soll man sagen, war halt eine sehr strenge Kindheit. Man wurde öfter mal verprügelt", berichtet der 48-Jährige.