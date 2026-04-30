Engelke und Pastewka erklären: So gehen sie mit schmerzhaften Erfahrungen um

Berlin - Anke Engelke (60) und Bastian Pastewka (54) leihen im neuen Film "Glennkill: Ein Schafskrimi" zwei Schafs-Detektiven ihre Stimmen. Wie die Zusammenarbeit des Kult-Duos ablief und wie unterschiedlich man mit schwierigen Erfahrungen umgehen kann, haben sie nun verraten.

Anke Engelke (60) und Bastian Pastewka (54) sind ab dem 14. Mai im neuen Kinofilm "Glennkill: Ein Schafskrimi" zu hören. © Rolf Vennenbernd/dpa

Im Film müssen die von ihnen synchronisierten Schafe einen Kriminalfall lösen – doch wie ticken die beiden privat: eher Team "Alles wissen" oder doch lieber schnell verdrängen?

"Also Desinformation ist das Schlimmste. Und wir haben nicht die Fähigkeit wie die Schafe, abends schlafen zu gehen und den Tag vergessen zu haben. Ich glaube, das ist ganz gut", erklärt Pastewka gegenüber TAG24 auf der Premiere in Berlin.

Was wir tun und erleben, mache uns als Menschen aus, betont er. Auch Engelke ist überzeugt, dass wir aus dem, was uns im Leben passiert, lernen können. "Ich finde es schwierig, zu verdrängen oder zu vergessen, nur um zu sagen: Dann ist es weg", macht die 60-Jährige deutlich.

Für sie würde Schlechtes geschehen und zum Leben dazugehören. "Sich damit auseinanderzusetzen, finde ich super. Das auch mal in eine Schublade zu packen und zu sagen: Wart mal ein paar Jahre und irgendwann hole ich dich wieder raus", so die Komikerin.

Für sie sei es wichtig, sich die Trauer und den Schmerz irgendwann noch einmal anzusehen, um zu reflektieren, wie man damit umgeht.