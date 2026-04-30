Gehandicapte Kundin stellt Uwe Herrmann auf die Probe: "Abbruch oder weitermachen?"

Dresden - Bei einer Wanderung vor zwei Monaten brach sich Celine Schmitz das Wadenbein, seitdem humpelt sie auf Krücken durch die Gegend. Für die 22-Jährige ist die aktuelle Einschränkung jedoch kein Hindernis, ihr Traumkleid im Weißen Gewölbe in Dresden zu suchen. Keine einfache Situation für den ungeduldigen Uwe Herrmann (63), wie eine neue Folge "Zwischen Tüll und Tränen" zeigt.

Auf Uwe Herrmann (63) wartet schon wieder eine Herausforderung. © RTL

"Habe ich alles schon mal zügiger gesehen", begrüßt der selbsternannte Brautmodenpapst seine gehandicapte Kundin und deren Begleiterinnen in gewohnter "Uwe-Manier". Beim Anblick der jungen Braut zeigt sich sofort: diese Beratung wird alles andere als schnell über die Bühne gehen.

Trotzdem hat Celine schon eine konkrete Vorstellung von ihrem Traumkleid: leichte A-Linie, bisschen Glitzer und Spitze, wenig Ausschnitt und Spaghettiträger. In die Auswahl schaffen es vier Roben. Doch bevor es losgeht, braucht die Sächsin erstmal eine Pause.

Uwe Herrmann ahnt schon Schlimmes: "Es gibt nur zwei Varianten: Augen zu und durch oder Pause, Aufhören und morgen nochmal wiederkommen."

Während die erste A-Linie mit stolzen neun von zehn Punkten bewertet wird, fällt Robe Nummer zwei aufgrund des üppigen Tüllstoffs raus.

Als Drittes will Celine noch in das Korsagen-Kleid mit Blätterspitze schlüpfen, muss die für sie anstrengende Anprobe aufgrund ihres lädierten Fußes jedoch erneut unterbrechen.