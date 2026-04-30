Gehandicapte Kundin stellt Uwe Herrmann auf die Probe: "Abbruch oder weitermachen?"

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In einer neuen Folge Zwischen Tüll und Tränen hat es der ungeduldige Uwe Herrmann mit einer Kundin zu tun, die nicht gut zu Fuß und auf Krücken unterwegs ist.

Von Karolin Wiltgrupp

Dresden - Bei einer Wanderung vor zwei Monaten brach sich Celine Schmitz das Wadenbein, seitdem humpelt sie auf Krücken durch die Gegend. Für die 22-Jährige ist die aktuelle Einschränkung jedoch kein Hindernis, ihr Traumkleid im Weißen Gewölbe in Dresden zu suchen. Keine einfache Situation für den ungeduldigen Uwe Herrmann (63), wie eine neue Folge "Zwischen Tüll und Tränen" zeigt.

Auf Uwe Herrmann (63) wartet schon wieder eine Herausforderung.
Auf Uwe Herrmann (63) wartet schon wieder eine Herausforderung.  © RTL

"Habe ich alles schon mal zügiger gesehen", begrüßt der selbsternannte Brautmodenpapst seine gehandicapte Kundin und deren Begleiterinnen in gewohnter "Uwe-Manier". Beim Anblick der jungen Braut zeigt sich sofort: diese Beratung wird alles andere als schnell über die Bühne gehen.

Trotzdem hat Celine schon eine konkrete Vorstellung von ihrem Traumkleid: leichte A-Linie, bisschen Glitzer und Spitze, wenig Ausschnitt und Spaghettiträger. In die Auswahl schaffen es vier Roben. Doch bevor es losgeht, braucht die Sächsin erstmal eine Pause.

Uwe Herrmann ahnt schon Schlimmes: "Es gibt nur zwei Varianten: Augen zu und durch oder Pause, Aufhören und morgen nochmal wiederkommen."

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Während die erste A-Linie mit stolzen neun von zehn Punkten bewertet wird, fällt Robe Nummer zwei aufgrund des üppigen Tüllstoffs raus.

Als Drittes will Celine noch in das Korsagen-Kleid mit Blätterspitze schlüpfen, muss die für sie anstrengende Anprobe aufgrund ihres lädierten Fußes jedoch erneut unterbrechen.

Celine (22) sucht auf Krücken ihr Traumkleid.
Celine (22) sucht auf Krücken ihr Traumkleid.  © RTL

Durchhaltevermögen zahlt sich aus: Braut findet ihr Traumkleid

Trotz Handicap kann sich die Braut gleich beim ersten Beratungstermin für eines der Kleider entscheiden.
Trotz Handicap kann sich die Braut gleich beim ersten Beratungstermin für eines der Kleider entscheiden.  © Screenshot/RTL+

Auf Uwes Frage: "Abbruch oder Weitermachen?" hat die willensstarke Gesundheits- und Krankenpflegerin auf der Intensivstation eine klare Antwort: "Weitermachen!"

Am Ende zahlt sich ihr Durchhaltevermögen aus: Celine verliebt sich in das Kleid, welches das erste Modell direkt vom Thron stößt. Entgegen aller Zweifel des Dresdner Ausstatters fällt die Sächsin schon jetzt eine Entscheidung: "Ja, das ist mein Kleid!"

Eine neue Folge "Zwischen Tüll und Tränen" seht Ihr am Donnerstag, um 17 Uhr, auf VOX oder schon jetzt im Stream auf RTL+.

Titelfoto: Bildmontage: RTL (2)

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