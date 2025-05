"Ich kontrolliere Tickets": Anke Engelke überrascht mit neuem Job

Eigentlich ist sie Schauspielerin und Entertainerin, jetzt macht Anke Engelke (59) ein Praktikum bei der Deutschen Bahn. © Rolf Vennenbernd/dpa

Wie Engelke im Talk der Radio-Bremen-Show "3 nach 9" verrät, macht sie seit über einem halben Jahr ein Praktikum bei der Deutschen Bahn.

Nach der Verkündung dürften nicht nur ihre Fans verdutzt sein, auch ihren Talkpartnern in der Runde verschlägt es glatt die Sprache.

"Ich glaube kein Wort", lässt Moderator Giovanni di Lorenzo ungläubig verlauten. Doch die 59-Jährige macht keinen Spaß. Bekleidet mit einer offiziellen Uniform der Deutschen Bahn gehe sie durch die Züge.

Auf die Frage, was sie dort mache, erklärt sie: "Ich frage, ob jemand noch was trinken möchte. Ich kontrolliere Karten, Tickets." Als leidenschaftliche Bahnfahrerin wollte sie unbedingt wissen, was in den Zügen vor sich gehe und welche Stimmung dort herrsche.

Natürlich werde sie dabei regelmäßig von den Fahrgästen erkannt, viele von ihnen fragen dann sogar, wo die versteckte Kamera sei. Doch Engelke verweise dann auf ihr Namensschild und erkläre, dass sie ein Praktikum mache.