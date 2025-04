TV-Karriere sei Dank: So viele Millionen soll Anke Engelke auf dem Konto haben

Köln - Seit knapp fünf Jahrzehnten steht Komikerin Anke Engelke (59) im Rampenlicht und tingelt als absoluter Publikumsliebling von Show zu Show. Dabei soll sie über all die Jahre viel Kohle angehäuft haben.

In ihrer mittlerweile 49 Jahre langen TV-Historie (!) von "Ladykracher" bis "Last One Laughing" soll der Publikumsliebling laut dem Magazin " VermögenMagazin " ein Vermögen von satten vier Millionen Euro angehäuft haben.

Seit ihrem TV-Debüt samt dem Kinderchor "Sonntagskinder" in der TV-Sendung "Musik ist Trumpf" im Jahre 1975 flimmert die Halb-Kanadierin regelmäßig über die Mattscheibe.

Unzählige Jobs sollen dem TV-Star mehrere Millionen aufs Konto gespült haben. © Rolf Vennenbernd/dpa

In einem Podcast hatte Engelke vor einigen Wochen verraten, dass sie ihre Familie deshalb strikt aus der Medienlandschaft heraushalte, weil ihr die Erziehung ihrer drei Kinder Emma, Lasse und Aaron so sehr am Herzen liege.

Denn: Die Schauspielerin und Synchronsprecherin hält große Stücke auf Familie und Freunde - und das soll auch so bleiben. Platz für neue Bekannt- oder Freundschaften hätten es demnach von Beginn an schwer, in ihrem Alltag integriert zu werden, verriet sie.

TV-Kumpel Bastian Pastewka (53) hingegen soll laut dem Magazin rund sieben Millionen Euro auf der hohen Kante haben.

Seit einigen Jahren lebt der Gründer von "Ottmar Zittlau" oder "Brisko Schneider" sowie anderen Kultfiguren im Osten Kölns.