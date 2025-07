"Sing meinen Song"-Star blickt auf toxische Beziehung zurück: "Er ist so eine jämmerliche Wurst"

Von Beginn an, so die Sängerin rückblickend, habe sich die Beziehung nicht richtig angefühlt. "Aber ich hatte schon immer ein Talent darin, mein Bauchgefühl zu ignorieren", erkannte sie an. Sexuell wurde zügig "sehr verschroben", wie sie erzählte. "Das ging gar nicht, das war grenzüberschreitend und gefährlich für mich." Den Mut zu gehen hätte sie nicht gehabt.

Mittlerweile ist 29-Jährige glücklich verheiratet. © Screenshot/Instagram/madelinejuno

Doch irgendwann kam es, völlig unerwartet, zum Ende. "Wir waren zu einer Familienhochzeit in Spanien eingeladen, alles war geplant. Drei Wochen vor dem Abflug hat er mir dann eröffnet, dass er nicht mitkommt", erklärte sie. Per SMS am Morgen der Hochzeit trennte sich ihr Ex von ihr. "Ich habe die ganze Hochzeit durchgeheult. Ich konnte keine Fragen stellen und habe es nicht verstanden."

Zurück in Deutschland war sie vor allem eines, wütend. "Ich habe versucht, das alles zu verdrängen und mich in den Job gestürzt", blickte sie zurück.

Drei Wochen lang war sie auf Tour unterwegs, hat sich jeden Abend einen hinter die Birne gekippt. "Dann habe ich meinen Kram aus der Wohnung geholt und ihn mit der Miete allein gelassen", folgte der Entschluss.

Seit Kurzem ist die 29-Jährige sogar verheiratet, mit ihrem neuen Partner. Zunächst hatte sie allerdings große Probleme mit ihm über ihre Ex-Beziehung zu sprechen. "Aber er war für mich da und irgendwann wurde es dann leicht." Mittlerweile empfinde sie sogar Mitleid mit ihrem Ex. "Ich habe das in meiner Therapie analysiert und er ist so eine jämmerliche Wurst", sagte sie jetzt.