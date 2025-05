"Affe auf Bike" über schlimmen Übergriff: "Geld zugesteckt, als wäre ich eine Nutte"

Timmersiek - Ann-Kathrin Bendixen (25) alias "Affe auf Bike" hat in der neuen Folge ihres Podcasts "Schnack auf Achse" das erste Mal von einem sexuellen Übergriff auf einer ihrer Solo-Reisen berichtet. Im Gespräch mit Podcast-Partner Gabriel Kelly (23) betonte sie auch, dass dieses Ereignis lange kein Einzelfall gewesen sei.

Auf ihren Solo-Reisen ist Ann-Kathrin Bendixen (25) alias "Affe auf Bike" oft mit ihrer Harley unterwegs. © Screenshot/Instagram/affe_auf_bike

"Alles, was man sich im Kopf ausmalt, passiert einem als Frau beim Reisen", so die 25-Jährige aus eigener Erfahrung.

Vor jeder Reise treffe die Influencerin Sicherheitsvorkehrungen. Ein Messer habe sie immer dabei, dort wo es erlaubt ist, wie in Kanada und Alaska, auch Bärenspray. Nicht nur wegen der Bären, sondern vor allem wegen Männern. Denn gerade unterwegs treffe sie "viele [...], die einem Schlechtes wollen".

Gerade am Anfang ihre Solo-Reisen erlebte sie Situationen, die sie bis heute nicht loslassen. "Ein Mann hat sich nackt an mir gerieben. Danach hat er mir Geld zugesteckt, als wäre ich eine Nutte", erzählte sie. "Ich habe ihn getreten, mich gewehrt. Ein anderer, der daneben saß – ein Vater – hat dann gesagt: 'Wir lassen sie gehen, bevor es zum Äußersten kommt'."

Dazu gekommen sei es – neben dem offensichtlichen Fehlverhalten der Männer – weil sie nicht auf ihr Bauchgefühl gehört habe. Dieses habe schon beim Einsteigen in den Camper der Männer "Nein" gesagt. Aber: "Ich hatte keine Gelder, habe auf Bauernhöfen gearbeitet, um jeden Cent zusammenzukratzen, um meinen Tank aufzufüllen", erklärte die leidenschaftliche Motorradfahrerin.

Heute rät sie allen Eltern von Solo-Reisenden, ihre Kinder dahingehend zu bestärken, auf ihr Bauchgefühl zu hören und sich nicht aus vermeintlich (finanzieller) Not in Gefahr zu begeben. "Meine Eltern hätten mich auf jeden Fall unterstützt, ich habe mich einfach so geschämt und die Sache dann totgeschwiegen."