Ann-Kathrin Götze zeigt ihren After-Baby-Body und gibt Update

Glückliche Familie: Ann-Kathrin Götze (34) brachte am 20. Oktober 2024 nach Sohn Rome (3, r.) Töchterchen Gioia auf die Welt. © Montage: Instagram/annkathrin

Erst vor Kurzem brachte Ann-Kathrin Götze ihr zweites gemeinsames Kind mit Eintracht-Kicker Mario Götze (31) zur Welt. Sohnemann Rome (3) bekam eine süße kleine Schwester an seine Seite, die auf den Namen Gioia hört, wie die Eltern bereits verrieten.



Auf Instagram dokumentiert das Model schon seit der Geburt von Rome ihren Kinder-Alltag und tat dies auch während der Schwangerschaft mit ihrem neugeborenen Töchterchen.

Ihr Ziel ist es dabei, allen Frauen zu vermitteln, dass man trotz des Mutterdaseins auch weiterhin eine erfolgreiche Business-Lady sein kann und sich nicht selbst verliert.

In ihrer aktuellen Insta-Story zeigt Doppel-Mama Ann-Kathrin jetzt ihre wahre Traumfigur nach zwei erfolgreichen Geburten und schreibt dazu: "Ich bin so stolz auf meinen Körper – er hat zwei Kinder zur Welt gebracht. Ist gesund und heilt." - Eine Hommage also an den weiblichen Körper, der immer wieder aufs Neue Wunder vollbringt!