Anna Adamyan teilt intimen Moment nach Geburt: Fans reagieren emotional

Nachdem die einstige "Germanys Next Topmodel"-Kandidatin jahrelang für die Erfüllung ihres Kinderwunsches kämpfen und immer wieder Rückschläge erleben musste, war es am 10. August endlich so weit: Ihr kleiner Sohn erblickte das Licht der Welt und erfüllte seinen Eltern damit einen absoluten Herzenswunsch.

Die dreiköpfige Familie ist endlich komplett und erlebte jüngst bereits den ersten, kleinen Meilenstein: Zusammen durften sie das Krankenhaus verlassen und gemeinsam nach Hause zurückkehren - ein ziemlich emotionaler Moment, den Anna für ihre Anhänger festgehalten hatte.

So teilte die Ehefrau von Fußballer Sargis Adamyan (30) einen kurzen Clip mit ihren rund 653.000 Instagram-Fans, in dem sie ihr Söhnchen in einem Kinderwagen aus dem Krankenhaus schob, während ihr Freudentränen über die Wangen liefen.