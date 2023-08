FC-Trainer lässt Baby-Bombe platzen: Sargis Adamyan und seine Anna sind Eltern geworden!

Anna Adamyans (27) hat ihr erstes Kind zur Welt gebracht. © Montage: Instagram/Screenshot/Anna Adamyan

Das verkündete zuerst Sargis' Trainer Steffen Baumgart (51) in einer Pressekonferenz des 1. FC Köln am heutigen Freitag.

"Sargis Adamyan ist Papa geworden und er kümmert sich momentan um seine Familie und wir freuen uns sehr für ihn", teilte der Chefcoach mit. "Wir rechnen damit, dass er Montag dabei sein wird."

Der Stürmer war vor einem Jahr zu den Geißböcken gewechselt und dafür mit seiner Liebsten in die Domstadt gezogen.

Anna, die durch "Germany's Next Topmodel" bekannt wurde, hatte ihre Schwangerschaft bereits im Dezember 2021 in einem noch frühen Stadium verkündet. Als Geburtstermin war der 7. August ausgerechnet gewesen. In der Nacht auf den gestrigen Donnerstag ist dann Annas Fruchtblase geplatzt, wie das Model in einer Instagram-Story verriet.

Für die 27-Jährige ist die Geburt ein großer und lang ersehnter Meilenstein, denn sie leidet seit vielen Jahren an Endometriose.