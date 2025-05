Baby-Fake von Kim Virginia? Deshalb geht Anna Adamyan an die Decke

Nach unzähligen fehlgeschlagenen künstlichen Befruchtungen ist Anna Adamyan (29) ganz besonders sensibel beim Thema Schwangerschaft. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Anna Adamyan

Auslöser der medialen Auseinandersetzung ist ein Satire-Video von Kim Virginia, das sie als Antwort auf sämtliche Fake-Vorwürfe hochgeladen hatte.

"Wie ihr wisst, ist die Schwangerschaft erfunden und deswegen ist die Vielzahl an Gerüchten leider wahr gewesen", heißt es darin.

Neben einiger negativer Reaktionen ihrer Fans ging das Video insbesondere Anna Adamyan auf den Wecker. Der Grund: Die Freundin von Fußballer Sargis Adamyan (31) kämpfte lange Zeit damit, schwanger zu werden.

Erst der elfte Eingriff der künstlichen Befruchtung erfüllte den langersehnten Kinderwunsch.

Auf das Video von Kim Virginia war sie dementsprechend nicht allzu gut zu sprechen - im Gegenteil. "Ich finde das so gestört, es geht in meinen Kopf gar nicht rein. Wie kann man so sehr mit diesem Thema spielen und auf Kosten anderer Emotionen und Gefühle so etwas auslösen?!"