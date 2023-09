"Traumatisch": Anna Adamyan spricht erstmals über die Geburt ihres "Wunders"

Sie könne gar nicht beschreiben, wie viel Angst sie in dem Moment gehabt habe und wie schrecklich der Weg in den OP, das Einschlafen mit und das Aufwachen ohne Bauch gewesen sei.

"Die Geburt unseres Wunders habe ich mir definitiv anders vorgestellt und gewünscht: Mit guter Hoffnung sind wir in die vaginale Geburt gestartet, doch endete sie nach vielen Stunden in einem Kaiserschnitt unter Vollnarkose (!) mit anschließender Operation und hohem Blutverlust", beschreibt die Ehefrau von Köln-Kicker Sargis Adamyan (30) den dramatischen Verlauf.

"Morgen ist die Geburt unseres Wunders bereits sechs Wochen her, und ich habe jeden einzelnen Tag benötigt, um sie ansatzweise zu verdauen" schreibt die frühere "Germany's Next Topmodel"-Kandidatin in ihrem neuesten Instagram-Beitrag.

Die Geburt ihres "Dinos" nahm einen unschönen Verlauf. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/annaadamyan

"Dadurch fehlen mir lauter Momente und Erinnerungen, die ich leider so nie wiederbekommen werde. Sargis hat viele wundervolle Fotos und Videos von dem ersten Kennenlernen gemacht - dafür bin ich unglaublich dankbar!", erklärt Anna weiter.

Deshalb schaue sie sich die Fotos täglich an - mit Tränen und gleichzeitig einem Lächeln, in der Hoffnung, dass die Gefühle in dem Moment vielleicht mal zurückkommen.

"Jede Geburt ist individuell, sie zu planen, funktioniert dadurch leider nicht immer - diese schmerzhafte Erfahrung mussten wir als Familie machen. Auch wenn wir hier sicherlich alle persönliche Erfahrungen unterschiedlich wahrnehmen und verarbeiten, ist mir Folgendes besonders wichtig zu sagen: Für mich, für uns, ist das Erlebte nach wie vor traumatisch. - Traumatisch und stets begleitend", so die 27-Jährige.

Deshalb hoffe sie, "dass einige jetzt etwas stärker nachempfinden können, wieso ich nicht direkt am Handy hing und bereit war, über all das zu sprechen. Ehrlich gesagt bin ich auch jetzt noch nicht in der Lage, detaillierter über die gesamten Geschehnisse zu reden."

Da viele Frauen Ähnliches erleben, bitte sie um Verständnis und Akzeptanz für den nun folgenden Weg.