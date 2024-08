Welche Promi-Dame macht hier überraschend auf sexy, obwohl sie ganz andere Sorgen hat?

Namibia - Bei diesem Anblick dürften sich selbst ihre eingefleischten Fans verwundert die Augen reiben - und das gleich aus mehreren Gründen. Doch wer räkelt sich denn hier nun so sexy im Bikini?

Während sich Anna Heiser also über so manche Kollegin lustig macht, für die solche Posen sehr wichtig sind, dürften ihre Fans noch einige Fragen haben.

Denn der Clip ist Satire, wie Hashtags à la #comedy, #spaß, #witz im Kommentarbereich der zweifachen Mutter verraten. Dennoch lässt sie es sich nicht nehmen, in dem Video wirklich an ihrem Outfit und ihrer Pose zu "schrauben", sodass es am Ende durchaus etwas sexier aussieht.

Denn im Untertitel heißt es: "Influencer Tutorial: Perfekter InstaBody in 3 Sekunden". Zumindest in einer Hinsicht bleibt sich die " Bauer sucht Frau "-Teilnehmerin aber treu.

Es ist - Trommelwirbel - Anna Heiser ! Tatsächlich meldet sich die 34-Jährige am Freitagmittag mit diesem ungewöhnlichen Clip auf Instagram. Darin treibt sie das - für sie - ungewöhnliche Outfit gleich auf die Spitze.

Das ist eine echte Überraschung - und ein ungewohnter Anblick: Anna Heiser (34) in sexy Pose. © Bildmontage: Instagram/Screenshots/annaheiser

Denn eigentlich hat die Frau von Farmer Gerald in den vergangenen Tagen, auch an diesem Freitag, von ihren Krampfader-Problemen berichtet. Demnach müsste sie in dem Clip eigentlich Kompressionsstrümpfe tragen.

Die Influencerin scheint also auf "gebunkertes" Material zurückgegriffen zu haben - oder sich kurz der Strümpfe entledigt zu haben.

Denn in ihrer Story sieht die Welt ganz anders aus. Dort zeigt sich Anna Heiser mit besagten Kompressionsstrümpfen, die sie insgesamt zwei Wochen lang tragen muss.

Der Grund: Sie hat sich kürzlich einige Krampfadern in den Beinen veröden lassen. Diese seien genetisch veranlagt, erklärt sie in einem der kurzen Clips. An beiden Beinen seien Krampfadern verödet worden, das rechte sei etwas stärker betroffen gewesen als das linke.

Dass der sexy Clip an dieser Stelle nicht so recht passt, scheint der Auswanderin durchaus bewusst zu sein. Zumindest schreibt sie am Ende: "Lasst euch nicht täuschen."