Doppelter Rückschlag für Anna und Gerald Heiser: Deswegen müssen sie ihre Pläne umschmeißen
Danzig (Polen) - Es soll einfach nicht sein! Ruhe, Alltag, Normalität - Pustekuchen. Bei Anna (36) und Gerald Heiser (40) herrscht mal wieder Alarm-Stimmung. Grund dafür ist nicht nur ein neuer gesundheitlicher Rückschlag bei ihrer Tochter Alina (3), sondern auch ein Wasserschaden in ihrem neuen Haus in Danzig.
Es schien ganz kurz Ruhe einzukehren bei den ehemaligen "Bauer sucht Frau"-Teilnehmern. Die Ärzte hatten eine Diagnose für Tochter Alina gestellt, nachdem die Dreijährige rund eine Woche im Krankenhaus behandelt worden war.
Das Problem: Anfang der Woche meldete sich Anna in ihrer Instagram-Story und berichtete, dass die verschriebenen Medikamente keine Wirkung bei ihrem Kind zeigen würden.
Ihre Vermutung: Die Ärzte haben sich wahrscheinlich bei der Diagnose geirrt. Kurze Zeit später berichtete die zweifache Mutter, dass ihr Mann Gerald seine Reise nach Deutschland abgeblasen hat.
Diesmal ging es dabei weniger um Alina. Stattdessen macht den Heisers seit einigen Tagen auch ein Wasserschaden in ihrem Haus zu schaffen.
Am Mittwoch meldete sich Anna diesbezüglich mit einem Update.
Anna Heiser weiß derzeit nicht, ob Tochter Alina zurück ins Krankenhaus muss
Mit technischen Geräten im Hintergrund heißt es in ihrem neuesten Beitrag: "Der Plan für heute - Wasserleck finden."
Demnach ist den Heisers auch mehrere Tage nach Ausbruch des Problems nicht klar, woher das ausgelaufene Wasser in ihrem Haus überhaupt kommt.
Zudem steht laut der 36-Jährigen am Mittwoch ein weiterer Arztbesuch mit Alina an. "Drückt uns die Daumen, dass wir nicht wieder ins Krankenhaus müssen", so Anna in ihrer Insta-Story.
Immerhin: Noch am Mittwochmorgen postete sie ein harmonisches Video, in dem ihre beiden Kinder im eigenen Garten die ersten reifen Blaubeeren ernten.
Gerne hätte es die Influencerin wohl bei solch einem positiven Moment belassen. Doch bei den Heisers ist eben so gut wie immer etwas mehr los.
Titelfoto: Bildmontage: Instagram/Screenshots/annaheiser