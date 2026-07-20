Anna Heiser mit bitterem Update: Tochter weiter in Klinik, Ärzte überlegen neuen Schritt
Polen - Nur wenige Wochen, nachdem Anna Heisers (36) Tochter Alina (3) ins Krankenhaus musste, wurde das Kind dort kürzlich erneut eingewiesen. Seitdem herrscht bei ihren behandelnden Ärzten immer größeres Rätselraten, welche Krankheit genau sie überhaupt haben könnte. Am Sonntagnachmittag meldete sich eine sichtlich erschöpfte Anna bei ihren Fans. In ihrer Instagram-Story gab sie ein wenig Mut machendes Update.
In dem im Selfie-Format gedrehten Video ist zu sehen, wie sich die ehemalige "Bauer sucht Frau"-Teilnehmerin gerade ein Brot schmiert. Ihre Augen wirken müde, ihr Gesicht ist ungeschminkt.
Dann erzählt Anna, dass Alina weiterhin im Krankenhaus ist. Sie habe sich gerade mit Gerald abgewechselt und sei unter die Dusche gesprungen, so die zweifache Mutter.
"Werde den Nachmittag mit unserem Sohn verbringen, bevor es für mich zurück ins Krankenhaus geht", erklärt sie nachdenklich. Zudem hätten sich die Pläne geändert.
"Wir haben gehofft, dass unsere Tochter morgen entlassen wird", erklärt die 36-Jährige. Doch danach sieht es derzeit nicht aus. Die Ärzte denken laut Anna über etwas ganz anderes nach.
Am Donnerstagabend meldete sich Anna Heiser mit diesem traurigen Insta-Posting
"Die Ärzte überlegen, sie auf eine immunologische Station zu verlegen", erzählt die Influencerin. Aber was genau bedeutet das?
Auf einer solchen Station werden unter anderem Patienten mit Infektanfälligkeit untersucht. Erkrankungen des Immunsystems werden dort langfristig betreut und behandelt.
Demnach scheinen die Ärzte zu vermuten, dass mit dem Immunsystem der Dreijährigen etwas nicht stimmt. Was genau, hatte Anna Heiser bereits in einem vorherigen Posting berichtet, scheint weiterhin unklar zu sein.
Daher richten sie und Gerald sich derzeit darauf ein, Alina weiterhin im Krankenhaus zur Seite zu stehen. Bleibt zu hoffen, dass sich bald alles aufklärt und Alina wieder vollends gesund wird!
Titelfoto: Bildmontage: Instagram/Screenshots/annaheiser