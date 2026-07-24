Anna Heiser kämpft mit Tochter Alina in Klinik: "Es hat mir das Herz zerrissen"
Polen - Seit vergangenem Donnerstag liegt Anna Heisers (36) Tochter Alina (3) in Polen im Krankenhaus. Tagelang war trotz zahlreicher Untersuchungen - auch im Monat zuvor - nicht klar, woran die Kleine leidet. Zwar gibt es laut der ehemaligen "Bauer sucht Frau"-Teilnehmerin inzwischen eine Diagnose. Doch trotzdem wurde es kürzlich erneut hochemotional im Krankenhaus.
In einem Selfie-Video vom Dienstag sieht man es der zweifachen Mutter sichtlich an: Sie ist erschöpft und mitgenommen. In dem Clip, der auf Instagram zu sehen ist, bürstet sich Anna mit leerem Blick die Haare.
Anstatt mit ihren Followern zu sprechen, beschränkt sie sich in diesem Fall auf den Kommentar- und Untertitelbereich. Dort sind nicht dieselben Worte zu finden, sondern sich gegenseitig ergänzende.
Zunächst die Untertitel. Darin schreibt die Influencerin: "Im Leben kann man vieles vergleichen: Erfolg. Gehalt. Alter. Doch es gibt Dinge, für die es keinen Maßstab gibt: Glück. Schmerz. Angst. Trauer. Dass es jemandem schlechter geht, macht Deine Gefühle nicht weniger wichtig."
Was genau die 36-Jährige damit sagen will, wird in ihrem Kommentar neben dem Video deutlich. Darin geht es nämlich deutlich konkreter um den Klinikaufenthalt ihrer Tochter.
Anna Heiser zeigt sich in neuestem Insta-Posting von ihrer ernsten Seite
Über den Dienstag schreibt die gebürtige Polin: "Heute war ein emotional erschöpfender Tag. Alina geht es zwar viel besser, trotzdem muss sie noch bis Mittwoch im Krankenhaus bleiben. Es hat mir das Herz zerrissen, sie festhalten zu müssen, damit ihr der Zugang zum dritten Mal neu gelegt werden konnte."
Demnach dürfte die Kleine am Mittwoch aus der Klinik entlassen worden sein. Was ihr genau fehlt, ist für die Fans weiterhin unklar. Bislang hält Anna Heiser die genaue Diagnose geheim.
"Ich weiß auch, dass viele Familien gerade viel Schlimmeres durchmachen. Trotzdem konnte ich heute meine Tränen nicht mehr zurückhalten", gesteht die Mutter gegen Ende ihres Postings.
Wie es nun weitergeht, ist offen. Annas Follower können also nur abwarten, ob sie mehr über ihre Tochter verraten wird oder diesen Teil ihres Lebens lieber privat hält.
Titelfoto: Bildmontage: Instagram/Screenshots/annaheiser