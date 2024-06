Anna Heiser teilt private Familien-Entscheidung mit: Jetzt wird sie von anderen Müttern zerrissen!

Mit diesem Gegenwind dürfte sie gerechnet haben: Anna Heiser hat am Montag in ihrer Instagram-Story eine kleine Mama-Bombe platzen lassen.

Von Holger Köhler-Kaeß

Namibia - Mit diesem Gegenwind dürfte sie gerechnet haben: Anna Heiser (34) hat am Montag in ihrer Instagram-Story eine kleine "Mama-Bombe" platzen lassen. Für satte zehn Tage will sie in Kürze ihrer Familie den Rücken kehren, um ganz alleine nach Deutschland zu fliegen. Vor allem andere Mütter sollen sie seitdem "zerreißen", wie die ehemalige "Bauer sucht Frau"-Teilnehmerin am Abend mitteilt.

Anna Heiser (34) will für zehn Tage alleine nach Deutschland reisen. © Instagram/Screenshot/annaheiser In ihrem Instagram-Post geht sie auf die Kritik der Fans ein, dass sie ihre Kinder im Stich lassen würde. "Warum redet keiner darüber, dass man sich oft als Mutter 'verliert'? Warum muss es immer noch ein Tabuthema sein? Warum wird das Verlangen nach einer Verschnaufpause fast ausschließlich von anderen Müttern kritisiert?", will die Influencerin wissen. Seit mehr als drei Jahren habe sie das "größte Glück", Mama von zwei gesunden Kindern zu sein. Das wisse sie wirklich zu schätzen, so die Wahl-Namibierin, die am Samstag übrigens 34 Jahre alt geworden ist. Allerdings hat sie bisher offensichtlich nur schlechte Erfahrungen mit der Trennung von ihrer Familie gesammelt. Anna Heiser Anna Heiser bei Heimkehr nach Namibia entsetzt: Überall Gestank und Blut! So schreibt die Frau von Farmer Gerald (39): "Seit über drei Jahren hatte ich insgesamt fünf Nächte, in denen ich ohne meine Kinder war. In diesen Nächten konnte ich nicht schlafen, weil ich mir Sorgen gemacht habe. Weil ich ein schlechtes Gewissen meinen Kindern gegenüber hatte, obwohl sie in guten Händen waren."

Aber warum dann diese verhältnismäßig lange Reise nach Deutschland?

Anna postet Instagram-Beitrag am Montagabend