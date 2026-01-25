Anna Heiser ganz sentimental: "Hast mir beigebracht, was es heißt, bedingungslos zu lieben"
Polen - Reality-TV-Stars Anna (35) und Gerald Heiser (40) sind stolze Eltern von zwei Kindern. Kein Wunder also, dass die 35-Jährige am Samstag ganz sentimental wurde, als Sohnemann Leon seinen fünften Geburtstag feierte.
"Viele sagen, die Kindheit vergeht für Eltern wie ein Wimpernschlag", begann sie ihren Instagram-Beitrag, dem sie eine Videomontage des Jungen beifügte. "Und plötzlich versteht man, was sie meinen, und fragt sich, wann aus dem auf der Brust schlafenden Baby dieser fünfjährige Junge geworden ist."
Leon habe ihr beigebracht, "was es heißt, bedingungslos zu lieben. Geduldig zu sein, auch wenn es nicht immer so klappt, wie ich es mir wünschen würde. Die Welt mit Bewunderung anzuschauen. Fragen zu stellen, die nicht mal Experten beantworten können."
Zwar wisse Anna, dass Kinder eine Menge von Erwachsenen lernen. Allerdings ist es auch wichtig, sich immer wieder in Erinnerung zu rufen, "wie viel wir von ihnen lernen dürfen".
Dass die Zeit so schnell vergeht, versetzt der Zweifachmama einen Stich. So gern würde sie einfach auf Pause drücken, um die kleinen Momente mit ihrem Sohn noch mehr auskosten zu können, "um deine kleine Hand noch länger in meiner festhalten zu dürfen".
Auf Instagram teilte Anna Heiser den rührenden Geburtstags-Post
Anna Heiser jeden Tag aufs Neue von Leons Art berührt
Der Junge habe eine riesige Menge Empathie und Sanftheit in sich sowie ein riesiges Herz. Und das berühre die Influencerin jeden Tag aufs neue.
"Ich bin so stolz, deine Mama zu sein", schrieb sie und fügte zum Ende noch hinzu: "Alles Liebe zum fünften Geburtstag, mein Schatz."
Neben dem kleinen Leon haben Anna und Gerald noch eine Tochter namens Alina Marikka, die im November 2022 zur Welt kam.
Kennengelernt haben sich die Heisers bereits im Jahr 2017, als sie an der Show "Bauer sucht Frau" teilnahmen. Nur ein Jahr später gaben sich die beiden schließlich das Jawort - zogen in ihre Wahlheimat Namibia. Dieser mussten sie 2025 aufgrund von finanziellen Problemen den Rücken kehren. Aktuell lebt die kleine Familie in Annas Geburtsland Polen.
Titelfoto: Bildmontage: Instagram/Screenshot/annaheiser (2)