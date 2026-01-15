Anna Heiser voll im Babyfieber: Ist das dritte Kind schon in Planung?
Polen - Anna Heiser ist aktuell voll im Babyfieber. Auf Instagram teilte die 35-Jährige am Mittwochabend ein kurzes Video, in dem sie mit dem Gedanken rund um ein drittes Kind spielt.
Darin erzählt sie ihrem Ehemann Gerald (40) nämlich, dass sie wieder "dieses Gefühl" habe. Wovon genau sie da spricht, macht sie anhand einiger Aufnahmen deutlich: die Influencerin mit Babybauch, mit Neugeborenem im Arm und wie sie die winzigen Füße ihrer Tochter streichelt.
In der Caption gab Anna dann zu, dass sie all das gern noch einmal erleben wolle: "(...) die Schwangerschaft (aber bitte diesmal ohne Übelkeit), die Geburt, diese samtweiche Haut zu streicheln und diesen unverwechselbaren Babygeruch einzuatmen."
Heißt das also, dass Anna und Gerald gern ein weiteres Kind bekommen wollen? Nicht so ganz.
So erklärte die 35-Jährige schließlich: "Doch so sehr mein Herz sich freuen würde, so laut schreit mein Kopf 'NEIN!'"
Was genau der Grund dafür ist, dass sie mit der Familienplanung anscheinend abgeschlossen hat, verriet sie ihren Followern vorerst nicht. Eins steht jedoch fest: Auch ohne einen weiteren Sprössling wird es im Leben der Heisers einfach nicht langweilig.
Ups und Downs bei den Heisers
Nicht nur haben die "Bauer sucht Frau"-Turteltäubchen mit Sohnemann Leon (4) und Töchterchen Alina Marikka (3) alle Hände voll zu tun. Auch mussten sich die beiden erst vor kurzer Zeit von ihrer geliebten Farm in Namibia verabschieden.
Der Grund: Es gab finanzielle Schwierigkeiten. Und so entschieden sie sich dazu, ihren großen Traum aufzugeben und einen Neustart zu wagen - im Geburtsland von Anna.
Im September war es schließlich so weit: Die vierköpfige Familie packte ihre Siebensachen und zog gemeinsam nach Polen. Eine Entscheidung, die weder Gerald noch Anna bisher bereut haben.
"Alles läuft wie am Schnürchen", erklärte der 40-Jährige kürzlich. Zwar gebe es immer Ups und Downs, trotz allem steht für ihn fest: "Wir sind gut drauf, den Kindern geht's gut. Wir verbringen sehr viel Zeit draußen. Also, alles top."
Titelfoto: Bildmontage: Instagram/Screenshot/annaheiser (2)