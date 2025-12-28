Anna Heiser verabschiedet sich mit Geständnis: "Ist mir unglaublich schwergefallen"

Danzig (Polen) - Sie ist dann mal weg: Kurz vorm Jahreswechsel hat sich Anna Heiser (35) in eine "Social-Media-Pause" zurückgezogen. Doch sang- und klanglos will sie nicht gehen, hat stattdessen noch einmal weit ausgeholt. So gibt es auf Instagram ihren eigenen Jahresrückblick - mit sehr privaten Einblicken.

Einmal um die Welt: Anna Heiser (35) ist vor einigen Jahren nach Namibia ausgewandert - und nun wieder zurück in ihre Heimat Polen. © Instagram/Screenshot/annaheiser

"Dieser Beitrag ist mir unglaublich schwergefallen", gesteht die ehemalige "Bauer sucht Frau"-Teilnehmerin in dem ziemlich lang geratenen Posting.

"Jedes Mal, wenn ich mich damit beschäftigt habe, haben mich die Gefühle mit voller Wucht eingeholt. Ich weiß nicht einmal genau, ob ich diesen Rückblick für euch gemacht habe, oder vielleicht mehr für mich… um all das zu verarbeiten, was dieses Jahr mit uns gemacht hat", so die gebürtige Polin.

Es gebe Momente, in denen sie noch immer nicht begreifen könne, dass ihr neuer Lebensabschnitt in Polen ihre neue Realität sei, schreibt die 35-Jährige. Zuvor hatte sie jahrelang mit ihrer Familie in Namibia auf einer Farm gelebt.

"Und trotzdem, oder vielleicht gerade deshalb, spüre ich eine tiefe Dankbarkeit. Dankbarkeit dafür, dass unsere Familie nicht zerbrochen ist. Dass wir die Farm im letzten Moment verlassen haben, bevor das Schiff wirklich gesunken ist", fährt sie fort.