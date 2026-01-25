Anna Heiser ganz sentimental: "Ich bin so stolz"

Polen - Reality-TV-Stars Anna (35) und Gerald Heiser (40) sind stolze Eltern von zwei Kindern. Kein Wunder also, dass die 35-Jährige am Samstag ganz sentimental wurde, als Sohnemann Leon seinen fünften Geburtstag feierte.

Anna Heiser (35) ist ganz stolz auf ihren kleinen Sohn. © Instagram/Screenshot/annaheiser

"Viele sagen, die Kindheit vergeht für Eltern wie ein Wimpernschlag", begann sie ihren Instagram-Beitrag, dem sie eine Videomontage des Jungen beifügte. "Und plötzlich versteht man, was sie meinen, und fragt sich, wann aus dem auf der Brust schlafenden Baby dieser fünfjährige Junge geworden ist."

Leon habe ihr beigebracht, "was es heißt, bedingungslos zu lieben. Geduldig zu sein, auch wenn es nicht immer so klappt, wie ich es mir wünschen würde. Die Welt mit Bewunderung anzuschauen. Fragen zu stellen, die nicht mal Experten beantworten können."

Zwar wisse Anna, dass Kinder eine Menge von Erwachsenen lernen. Allerdings ist es auch wichtig, sich immer wieder in Erinnerung zu rufen, "wie viel wir von ihnen lernen dürfen".

Dass die Zeit so schnell vergeht, versetzt der Zweifachmama einen Stich. So gern würde sie einfach auf Pause drücken, um die kleinen Momente mit ihrem Sohn noch mehr auskosten zu können, "um deine kleine Hand noch länger in meiner festhalten zu dürfen".