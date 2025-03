Anna Heiser gibt zu: Dieses Thema hat sie all die Jahre versucht zu verdrängen

Namibia - Bei Anna (34) und Gerald Heiser (39) ist schon seit Monaten der Wurm drin. Die Beziehung steckt in einer tiefen Krise, ihre Farm ist finanziell nicht mehr zu retten. Deshalb planen die Eltern von zwei Kindern inzwischen nach Polen auszuwandern. Am Mittwoch meldet sich die ehemalige " Bauer sucht Frau "-Teilnehmerin zumindest mit einem positiven Geständnis.

Sie fügt hinzu: "Deswegen, so traurig es ist, bald von der Farm wegziehen zu müssen, freue ich mich, dass wir uns mit dieser Thematik nicht mehr auseinandersetzen werden müssen. Bis dahin genießen wir jeden Moment in unserem kleinen Paradies."

"Viele Eltern in Namibia schicken ihre Kinder ins Internat, dies kommt aber für mich persönlich nicht in Frage. Ja, es gibt Homeschooling, oder die Alternative, dass ich zusammen mit den Kindern während der Woche in Windhoek wäre, aber keine davon fühlt sich für uns richtig an", erklärt Anna.

Es geht um alles rund um die Schule, was der 34-Jährigen schon seit Jahren ein Dorn im Auge ist. Denn in Namibia gibt es ein System, das ihr überhaupt nicht gefällt.

Leon (4) und Alina (2) leben derzeit noch in Namibia. Als Schulkinder werden sie dann in Polen aufwachsen. © Instagram/Screenshot/annaheiser

Dieser Genuss könnte sich allerdings länger hinziehen, als bisher erwartet. Denn ebenfalls am Mittwoch verrät die Influencerin in ihrer Instagram-Story, mit welchen neuen Problemen ihre Familie derzeit zu kämpfen hat.

Denn derzeit warten die Heisers noch auf die staatliche Genehmigung. Das könne aber noch etwas Zeit in Anspruch nehmen, denn in Namibia habe es gerade einen Regierungswechsel gegeben, so Anna.

"Vielleicht soll es so sein. Also abwarten und vertrauen", macht sie sich am Ende selbst Mut.