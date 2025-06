"Angeblich gestorben": Anna Heiser fasst nach bösem Gerücht folgenschweren Entschluss

Alles in Kürze

Die Familie wird Namibia bald verlassen. © Screenshot/Instagram/@annaheiser

In ihrer Instagram-Story reagierte die gebürtige Polin mit einer folgenschweren Entscheidung: "Angeblich sind wir gestorben. Genau aus solchen Gründen möchten wir uns voraussichtlich, wenn die Kinder in die Schule gehen, aus der Öffentlichkeit zurückziehen. Damit sie nicht so etwas lesen müssen."

Was genau das für ihre Aktivität auf Instagram sowie öffentliche Auftritte bedeutet, darauf ging Anna nicht näher ein.

In der Vergangenheit sprach die 34-Jährige offen über den manchmal anstrengenden Alltag mit zwei Kindern sowie ihre Eheprobleme mit Mann Gerald (40). Nahezu täglich erhalten Fans teils intime Einblicke in das Leben der "Bauer sucht Frau"-Stars.

Ob das bald Geschichte sein wird? Bis ihre beiden Kinder Leon (4) und Alina (2) in die Schule gehen, sind noch ein paar Jahre Zeit. Fans können sich also noch eine Zeit lang auf spannende Neuigkeiten des Paars freuen.