Paukenschlag bei Anna und Gerald: Hauskauf in Polen geplatzt!

Namibia/Polen - Sie versucht, lässig zu bleiben, isst sogar einen Schokoriegel nebenbei. Doch dann lässt Anna Heiser (35) die Bombe platzen: Der Umzug von Namibia nach Polen , genauer gesagt in ein Haus in Danzig, ist zunächst geplatzt!

Anna Heiser (35) hat in ihrem neuen Video schlechte Nachrichten. © Instagram/Screenshot/annaheiser

Am Donnerstagmittag meldet sich die ehemalige "Bauer sucht Frau"-Teilnehmerin in ihrer Instagram-Story, fackelt dort nicht lange. So berichtet sie, dass sie nun wieder nach einem Haus in Danzig suche.

Der Verkäufer habe das Angebot aus persönlichen Gründen zurückgezogen, erzählt die zweifache Mutter ein wenig ratlos.

"Es ist natürlich ein bisschen blöd, weil wir alles so geplant haben, dass wir da einziehen. Aber man kann das leider nicht ändern und wir suchen jetzt weiter", so die 35-Jährige.

Obwohl sie sich noch ein Lächeln abringt, wirkt die gebürtige Polin auch ein wenig resigniert.

Ihre weiteren Sätze klingen dennoch hoffnungsvoll.